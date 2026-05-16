 ذخایر کالاهای اساسی و دارو مطلوب است

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تأمین نیازهای راهبردی کشور گفت: ایران به دلیل هم‌مرز بودن با بیش از ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد در شرق و غرب، عملاً غیرقابل تحریم است.

وی تصریح کرد: کسانی که تصور می‌کردند می‌توانند در کوتاه‌مدت کشور را در مضیقه قرار دهند، دچار فضای ذهنی مغشوشی هستند؛ چراکه با گذشت بیش از ۷۰ روز از شرایط اخیر، کشور همچنان استوار ایستاده است.

خودکفایی ۹۸ درصدی در تولید دارو

وی با اشاره به توانمندی‌های داخلی در حوزه سلامت، اذعان کرد: حدود ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور و بخش عمده‌ای از تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای در داخل تولید می‌شود. نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: ما در این سال‌ها هیچ‌گونه وابستگی به غرب در حوزه اقلام سلامت‌محور نداشته‌ایم و نیازهای وارداتی ما که تنها شامل ۳ درصد داروی ساخته شده و برخی مواد اولیه است، عمدتاً از مسیرهای جایگزین در شرق تأمین شده و مسیر واردات آن‌ها نیز کاملاً باز است.

شکاف میان فراوانی کالا و قیمت‌ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تبیین چالش‌های موجود پرداخت و اظهار داشت: مشکل فعلی ما نه کمبود کالا بلکه بحث تأمین نقدینگی و نوسانات نرخ ارز است. با تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۵ و انتقال بسیاری از اقلام به ارز تالار دوم، شاهد گرانی بوده‌ایم، اما خوشبختانه موجودی کالا در انبارها بسیار خوب و تدارکات لازم پیش‌بینی شده است.

لزوم حمایت دولت از سرانه مصرف پروتئین مردم

وی با تأکید بر لزوم صیانت از سفره مردم، تصریح کرد: دولت باید برای جلوگیری از کاهش سرانه مصرف پروتئین، چربی و کربوهیدرات در جامعه اندیشه‌ای جدی داشته باشد. مسئولان باید توجه ویژه‌ای به تأمین منابع مالی جاری برای واحدهای تولیدی داشته باشند تا مردم در تأمین کالاهای مصرفی دچار مضیقه نشوند.

نجفی‌عرب ابراز امیدواری کرد که با توجه به تدابیر اندیشیده شده و ظرفیت‌های بالای مرزی کشور، نه تنها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه در کالاهای اساسی نیز ثبات پایدار تداوم یابد.