دیدار عراقچی و مشاور امنیت ملی هند در حاشیه اجلاس بریکس

به گزارش خبرنگار اعزامیمهر، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس به دهلینو سفر کرده است، با «آجیت دووال»، مشاور امنیت ملی هند دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف آخرین وضعیت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و هند را مرور کرده و بر اهمیت توسعه همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و انرژی تأکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه تهران و دهلینو، استمرار رایزنیها و همکاریهای نزدیک میان دو کشور را در راستای تأمین منافع مشترک و تقویت ثبات و امنیت منطقهای حائز اهمیت دانست.
عراقچی همچنین آخرین تحولات منطقه، بهویژه روند جنگ و پیامدهای ناشی از تداوم ناامنی و تنش در غرب آسیا را تشریح کرد و بر ضرورت اقدام مؤثر جامعه جهانی برای توقف درگیریها و جلوگیری از گسترش بیثباتی در منطقه تأکید کرد.
مشاور امنیت ملی هند نیز با ابراز نگرانی نسبت به ادامه تنشها و درگیریها در منطقه، بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقهای تأکید کرد و آمادگی کشورش را برای کمک به برقراری مجدد امنیت در منطقه و پایان جنگ اعلام کرد.
دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و همکاریهای موجود در چارچوب سازمانها و سازوکارهای چندجانبه از جمله بریکس تبادل نظر کردند.
