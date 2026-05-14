قهرمانی: تسریع در تکمیل نهضت ملی مسکن و واگذاری اراضی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد ذاکری مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی هرمزگان با مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این دیدار با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سنگری مستحکم و حساس برای خانه دار شدن مردم است، گفت: این موضوع در شرایط عادی کاری مهم و مأموریتی اثرگذار برای نظام و مردم است و اهمیت این جایگاه در حال حاضر و در زمان جنگ تحمیلی و تجاوز غیرقانونی به خاک کشور عزیزمان دو چندان شده است.

وی در ادامه با اشاره به خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در دوران دفاع مقدس سوم و جنگ رمضان اظهار کرد: به نمایندگی از دستگاه قضایی استان از شما سپاسگزاریم و می‌خواهیم به سرعت و با قید فوریت حدود ۶۰ واحدی را که در حملات تروریستی دشمن آسیب دیده‌اند طبق ضوابط و مقررات و در اسرع وقت بازسازی کنید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع تسریع در تکمیل نهضت ملی مسکن و حمایت دستگاه قضایی از آن اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد با تکریم و جبران عقب ماندگی‌ها در این زمینه در مورد واگذاری اراضی به افراد واجد شرایط تسریع شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم توجه به اولویت دادن به ساکنان بومی برای واگذاری اراضی از سوی بنیاد مسکن گفت: باید در اسرع وقت و بدون سخت گیری و با بهترین شرایط واگذاری اراضی به افراد بومی واجد شرایط انجام شود.

حامد ذاکری، مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی هرمزگان نیز با تشکر از حمایت‌های دستگاه قضایی از روند خدمت‌رسانی به مردم در این اداره کل، گفت: طرح مقاوم سازی مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی توسط نظام مهندسی آماده شده است و مقاوم سازی برخی از این مناطق به اتمام رسیده و پروانه آن‌ها نیز تحویل شده است.

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی هرمزگان همچنین گفت: بومیان ساکن روستاها در اولویت واگذاری اراضی قرار دارند و پس از آن‌ها نیز بومیانی که ساکن روستا نیستند ولی در شهر همجوار زندگی می‌کنند در نوبت بعدی قرار می‌گیرند.