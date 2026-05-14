۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

برداشت گل محمدی در خضرآباد اشکذر آغاز شد

یزد - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر از آغاز برداشت گل محمدی در مزارع خضرآباد خبر داد و گفت: سالانه حدود ۳۰ تن گل محمدی از ۱۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در شهرستان برداشت می‌شود.

علیرضا میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گل محمدی در خضرآباد اظهار کرد: بیش از ۳ هکتار از سطح زیر کشت ۱۰ هکتاری گل محمدی در شهرستان اشکذر مربوط به بخش خضرآباد است و به‌طور متوسط از هر هکتار حدود ۳ تن محصول برداشت می‌شود.

وی افزود: گل محمدی از جمله محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی منطقه به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی داشته است.

میرجلیلی ادامه داد: گل‌های برداشت‌شده پس از جمع‌آوری برای تولید گلاب، اسانس و سایر فرآورده‌های معطر به مراکز فرآوری و کارگاه‌های محلی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت این محصول گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی کمتر گل محمدی نسبت به برخی محصولات، توسعه کشت آن می‌تواند به رونق اقتصادی و تقویت کشاورزی پایدار در شهرستان کمک کند.

