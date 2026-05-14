برداشت گل محمدی در خضرآباد اشکذر آغاز شد

علیرضا میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گل محمدی در خضرآباد اظهار کرد: بیش از ۳ هکتار از سطح زیر کشت ۱۰ هکتاری گل محمدی در شهرستان اشکذر مربوط به بخش خضرآباد است و به‌طور متوسط از هر هکتار حدود ۳ تن محصول برداشت می‌شود.

وی افزود: گل محمدی از جمله محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی منطقه به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی داشته است.

میرجلیلی ادامه داد: گل‌های برداشت‌شده پس از جمع‌آوری برای تولید گلاب، اسانس و سایر فرآورده‌های معطر به مراکز فرآوری و کارگاه‌های محلی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت این محصول گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی کمتر گل محمدی نسبت به برخی محصولات، توسعه کشت آن می‌تواند به رونق اقتصادی و تقویت کشاورزی پایدار در شهرستان کمک کند.