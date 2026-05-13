آب و حیات شاهرود در گرو جان شاهوار؛ شورای شهر: کامیونداران ایثار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون محیط زیست شورای شهر شاهرود با اشاره به مطالبات مردم و دوستداران محیط‌زیست در خصوص عدم بازگشایی و فعالیت مجدد این معدن بیان کرد: کمیسیون محیط‌زیست شورای اسلامی شهر با در نظر گرفتن تمامی جوانب به موضوع رسیدگی و تا حصول نتیجه آن را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: اعضای کمیسیون شورای شهر هم با بازگشایی این معدن به‌ لحاظ مباحث زیست‌ محیطی کاملاً مخالف است و این معدن را مخرب می داند.

عضو شورای شهر شاهرود اظهار داشت: عنایت به موارد گفته‌ شده در این جلسه توسط دوستداران محیط زیست و اسناد موجود، موضوع در صحن شورای اسلامی مطرح و بعد از بررسی، مصوبات آن به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

موسوی از سازمان محیط زیست خواست مطالعات ارزیابی زیست محیطی معدن بوکسیت در اسرع وقت منتشر شود تا تصمیم گیری نهایی بر اساس آن مطالعات صورت پذیرد.

مهدی ترابی عضو این کمیسیون گفت: مشخص نیست چرا بعضی از افراد مسئول که خود مخالف فعالیت معدن بوکسیت تاش در گذشته بوده‌اند اینک سکوت کرده و حمایتی از تعطیلی دائم آن نمی‌کنند.

وی افزود: امام ‌جمعه شاهرود به‌ محض احساس خطر وارد میدان شد و ادامه این حرکت به همت بلند و اقدام جدی مردم و دوستداران محیط‌ زیست بستگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه این معدن علاوه‌ بر اینکه هیچ منفعتی برای شهرستان ندارد آثار مخرب آن نیز می‌تواند منطقه را به لحاظ زیست محیطی و تامین آب در آینده به چالش غیرقابل جبران بکشاند، اظهار داشت: بنده در حد اختیارات خود از عدم بازگشایی معدن حمایت کرده و رسماً مخالفت خود را از ادامه فعالیت آن اعلام می‌داریم.

محمد رضا یونسیان رئیس شورای شهر نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط این شورا در مورد شاهوار و عملیات معدنکاری در معدن بوکسیت تاش گفت: چندین‌ بار در جلسات رسمی موضوع این معدن بررسی شده و طی مکاتباتی، مخالفت رسمی شورای شهر شاهرود به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردیده است.

یونسیان بیان کرد: به شعار شاهرود یعنی شاهوار و شاهوار یعنی شاهرود پایبند هستیم چرا که آب نبض زندگی است و شاهوار از اصلی‌ترین منابع تأمین آب شهرستان و نماد حیات و سربلندی ماست و اگر مسئولین صدها خدمت متنوع دیگر در مناطق مختلف این شهرستان انجام دهند ولی منشأ حیات یعنی آب نباشد بدین معناست که بی شک همه اقدامات و خدمات فایده‌ای ندارد.

وی با تأکید به ثبت ملی شاهوار و بهره‌مندی از ظرفیت مردمی اعلام کرد: مردم شاهرود مخالف معدن‌کاری نیستند چرا که درحال‌حاضر صدها معدن دیگر در شهرستان فعال و درحال کار هستند و مایه اشتغال بسیاری از جوانان و توسعه شهر و کشور عزیزمان هستند ولی طبق گزارش ها و مستندات موجود، فعالیت معدن بوکسیت تاش مخرب بوده و باید فعالیتش سریعاً متوقف شود.

رئیس شورای شهر شاهرود با اشاره به عدم حمل دپوی این معدن توسط رانندگان ماشین آلات سنگین شاهرودی یادآور شد : رانندگان را باید ایثارگران موضوع معدن بوکسیت تاش در این برهه زمانی دانست چرا که برای حفظ سلامت مردم با اقدامی قابل تحسین از منافع مادی خود گذاشتند.

یونسیان افزود: با توجه به شرایط حساس کشور و نیاز مبرم جامعه به ثبات و آرامش و همچنین نامه‌های ادارات و نهادهای مختلف مثل دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست، آب و فاضلاب، میراث و... مبنی بر اثرات مخرب این معدن بر حوزه‌های مختلف انسانی و اجتماعی با ورود مسئولان و مدیران تراز اول استان و کشور این معدن تعطیل و با این اقدام رضایت شهروندان شریف شاهرودی حاصل شود

در این نشست گل‌چهره محمدی نماینده سمن‌های استانی و فعال مدنی عبدالحسین برنجی مدیر موزه آب شاهرود و دبیر گردشگری ، محسن شریعتی دبیر انجمن صنفی کامیون‌داران و رانندگان رضا عرب احمدی نماینده کارگری علی‌اکبر رودباری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود احمد باباعلی از کارشناسان آب حضور داشتند و در خصوص تأثیرات منفی سنگ‌های کربناتی معدن بوکسیت، افت شدید کیفیت آب شرب شاهرود، موضوع تأمین آب شاهرود از شاهوار، حفظ منظرطبیعی،حیات وحش و گردشگری منطقه شاهوار، آثار سرطان زایی و افزایش آن، در نظر گرفتن قطب عرفان کشور و تمدن آن، حفظ جنگل هیرکانی، فرونشست و خشک‌سالی، عدم امنیت غذایی، رانش و لرزش زمین و زلزله خیزی و… مطالبی عنوان کردند.