نخستین طرح رسمی استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) اعلام کرد: نخستین قرارداد انتقال فناوری سازمان تات در حوزه کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی با حضور غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منعقد شد.

بر اساس این قرارداد، فناوری «مدل تلفیقی آبیاری هوشمند و مدیریت پیشرفته مزرعه» از سوی سازمان تات در مزارع شرکت پارس مستقر و اجرایی خواهد شد. اجرای طرح‌های پایلوت ملی، انتقال و بومی‌سازی دانش فنی، پایش هوشمند فرآیندهای تولید، تحلیل داده‌ها و ارزیابی عملکرد در حوزه کشاورزی دانش‌بنیان و هوشمند از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.

این قرارداد، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناورانه سازمان تات در مسیر پیوند علم، فناوری و تولید محسوب می‌شود و با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع آب، توسعه کشاورزی دقیق، ارتقای امنیت غذایی و حرکت به‌سوی کشاورزی نسل جدید منعقد شده است.