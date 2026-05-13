شناورسازی قشم مسافر ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در حالی به هفته بیست‌وچهارم خود رسیده است که وضعیت نمایندگان استان هرمزگان در این هفته با حواشی و برنامه‌ریزی‌های متفاوتی همراه بود. تیم شناورسازی قشم که طی روزهای گذشته وضعیت نامشخصی برای ادامه حضور در مسابقات داشت و تمرینات این تیم به تعطیلی کشیده شده بود، در نهایت با تصمیم مدیران باشگاه، بازیکنان خود را جمع‌آوری کرده و راهی ارومیه شد. این تیم که با ۲۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد، فردا پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز مقابل نود ارومیه صف‌آرایی می‌کند.

‌این مسابقه برای هر دو تیم حکم جدالی شش امتیازی را دارد؛ چرا که نود ارومیه با ۱۹ امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار گرفته و برای رهایی از منطقه سقوط می‌جنگد. اگرچه شاگردان شناورسازی به دلیل دوری از تمرینات کار دشواری در پیش دارند، اما کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه می‌تواند حاشیه امن مناسبی برای آن‌ها در جدول ایجاد کرده و آن‌ها را از صف مدعیان سقوط جدا کند.

‌در دیگر دیدار این هفته، تیم پالایش نفت بندرعباس، دیگر نماینده استان، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. این تیم که تحت هدایت ابراهیم صادقی تمرینات منظم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را پشت سر گذاشته است، فردا در ورزشگاه خانگی خود میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود. پالایش نفت که هم‌اکنون با ۲۷ امتیاز در رده نهم جدول ایستاده است، در حالی از ساعت ۱۷:۴۵ به مصاف رقیب خود می‌رود که این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. ابراهیم صادقی و شاگردانش امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز این بازی را کسب کرده و جایگاه خود را در میانه بالای جدول تثبیت کنند.