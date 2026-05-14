صالحی امیری: امروز جامعه ایران درد مشترک و دشمن مشترک دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری روز پنجشنبه در نشست «همنوایی در کنیسه زخمی تهران» در کنار کنیسه رفیع نیا، اظهار کرد: حضور جامعه کلیمیان در ایران متعلق به چند قرن اخیر است و در ایران دارای تبار و تاریخ و شناسنامه طولانی و بلند هستند؛ آنها همیشه در این جامعه در صلح و صمیمیت زندگی می‌کردند.

وی با بیان اینکه همیشه این سوال مطرح بود که چرا رژیم صهیونسیتی کودک کش به این مکان حمله کرد، گفت: باورم این است که عصبیت رژیم صهیونسیتی از کلیمیان ایران برای حضورشان در این جغرافیا است و حمله با انگیزه انتقام جویی از آنان بوده است.

صالحی امیری با بیان این که این سوال بود که چرا آمریکا به یک مدرسه حمله و ۱۶۸ کودک و معلم را پر پر کرد، گفت: آمریکا احساس می‌کرد برای انتقام جویی باید از کودکان آغاز کند تا وحشت را در جامعه گسترش دهد و این موضوع را منتقل کند که ما به صغیر و کبیر رحم می‌خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی ادامه‌ داد: هیچ وقت بر این باور نبودیم که رژیم صهیونیستی از جامعه نجیب کلیمیان ایران انتقام بگیرد؛ اما این بنا بنای عادی نیست بلکه یک بنای نمادین است.

وی با بیان اینکه کلیمیان پاره تن ایرانیان هستند، تاکید کرد: برای همین است که جوانان ما انگیزه دارند که از آنها انتقام بگیرند و ایرانیان همیشه مقاومت خواهند کرد.

صالحی امیری ادامه‌ داد: در دولت فکر می‌کنیم که انسجام، همدلی، وفاق و در کنار هم بودن، نیاز جامعه است؛ امروز جامعه ایران درد مشترک و دشمن مشترک دارد و با همدلی می‌توانیم از این چالش عبور کنیم.

وی تاکید کرد: همین همدلی است که موجب شد بزرگترین ارتش با یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه در ایران ناکام بماند و در حال خروج از منطقه است.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: دیدید و دیدیم که به دلیل اینکه یک ملت مقاومت کردند رژیم صهیونیستی مجبور شد آتش بس را بپذیرد.

وی درباره کنیسه رفیع نیا خاطر نشان کرد: من معتقدم که این مکان فراتر از یک کنیسه و فراتر از جامعه کلیمیان ایران ، مکانی متعلق به همه ایرانیان است و فراتر از آن به همه جهانیان تعلق است و چگونه ممکن است ما به مسجد، محراب، کلیسا و کنیسه حمله کنیم.

صالحی امیری با بیان این که فقط انسان‌هایی این باور را دارند که از بشریت فاصله گرفتند، افزود: این نگاه مشترکی که در مجموعه نظام سیاسی شکل گرفته این است که همه ایرانیان منهای رنگ و پوست و نژاد، مذهب، جنسیت و قومیت در کنار هم قرار دارند و با هم در برابر دشمن مقاومت خواهند کرد.

وی افزود: از همین تریبون به همه کلیمیان ایران که در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند و نجیبانه و عاشقانه ملت خود و ایران خود را دوست دارند ابلاغ سلام دارم و قدرشناسی می‌کنم.

صالحی امیری اظهار کرد: از طرف رییس جمهور پزشکیان حامل پیامی برای شما هستم و آن اینکه برای همه شما آرزوی عزت و سلامتی دارم.

وی پیشنهاد کرد که علاوه بر بازسازی این کنیسه، بخشی از این فضا به یک موزه تبدیل شود که بتوانیم آثاری که در این مجموعه از کلیمیان ایران جمع آوری می‌شود به عنوان سند جنایت رژیم صهیونیستی نگهداری کنیم.