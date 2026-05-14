ممنوعیت خروج مرغ زنده از خوزستان تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی عصر امروز پنجشنبه در سی و دومین جلسه قرارگاه هماهنگی بازار، امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی که با حضور تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی خوزستان در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، آخرین وضعیت زنجیره تولید و توزیع کالاهای راهبردی را مورد بررسی دقیق قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی استان، اظهار داشت: به منظور حفظ تعادل میان تولید و مصرف و جلوگیری از نوسانات قیمتی، از امروز تا اطلاع ثانوی، خروج مرغ زنده از خوزستان به مقصد سایر استان‌ها ممنوع بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اجرای دقیق این مصوبه هستند.

وی همچنین در بخش دیگری از این نشست، به بررسی چالش‌های حوزه صنعت و اقلام مصرفی خودرو پرداخت و تصریح کرد: موضوع تولید و نحوه توزیع مواد پلیمری، آخرین وضعیت موجودی لاستیک خودرو و روغن موتور در بازار استان با حضور دستگاه‌های نظارتی رصد شده است و تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود یا تخلف در این حوزه‌ها اتخاذ شد.

در پایان این نشست، معاون اقتصادی استاندار بر هم‌افزایی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برای برخورد با دلالان و اخلال‌گران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تاکید کرد.