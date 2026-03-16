به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات خراسان شمالی، کریم اسماعیل‌پور با حضور در تعدادی از فروشگاه‌ها و انبارهای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، وضعیت تأمین، توزیع و قیمت این کالاها در بازار استان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید میدانی، روند عرضه اقلام اساسی مورد نیاز مردم از جمله کالاهای پرمصرف و استراتژیک در بازار استان بررسی و آخرین وضعیت موجودی انبارها، نحوه توزیع و قیمت‌گذاری این اقلام رصد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی در جریان این بازدید با اشاره به شرایط فعلی کشور، بر اهمیت نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت نظارت مستمر بر بازار با هدف جلوگیری از هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: دیوان محاسبات خراسان شمالی در چارچوب وظایف نظارتی خود، به‌صورت روزانه وضعیت بازار، نحوه توزیع کالاهای اساسی و روند قیمت‌ها را رصد می‌کند تا از بروز کمبود، احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

اسماعیل‌پور همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت نظارت‌های میدانی با هدف صیانت از حقوق مردم و اطمینان از توزیع مناسب کالاها ادامه خواهد داشت.