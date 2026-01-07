به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران، با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه تولید و توزیع روغن در استان اظهار کرد: در مقطعی که استان با کاهش تولید روغن مواجه بود، برخی شرکتها از توزیع این کالای اساسی خودداری کردند که این اقدام، فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن، مصداق بارز احتکار بوده و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی بهصورت جدی به این موضوع ورود کرده است، افزود: پروندههای قضائی مربوط به احتکار روغن در حال پیگیری است و برای شرکتهایی که از عرضه روغن امتناع کردهاند، اعلام جرم خواهد شد. با هرگونه رفتار سوداگرانه که موجب اخلال در بازار و فشار به مردم شود، برخورد قاطع صورت میگیرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین به سیاستهای جدید دولت در حوزه قیمتگذاری اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازی قیمت برخی کالاها، از این پس مبنای قیمتگذاری، فاکتور رسمی خرید خواهد بود و دستگاههای نظارتی موظفاند بر اساس این فاکتورها، نظارت دقیق بر قیمت و نحوه عرضه کالاها در بازار داشته باشند.
در ادامه این نشست، موضوع آزادسازی آرد نانواییها نیز مطرح شد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانهای و افزایش بهرهوری در زنجیره تولید نان تصریح کرد: آزادسازی آرد نانواییها در دستور کار قرار دارد و فرمانداران شهرستانهای استان باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، نسبت به اجرای این سیاست در سطح شهرستانها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سیاستها، شفافسازی زنجیره تأمین، جلوگیری از رانت و فساد و تأمین پایدار کالاهای اساسی برای مردم است که تحقق آن، همکاری همزمان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضائی را میطلبد.
