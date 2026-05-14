به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی پروانه پنجشنبه شب در نشست پیگیری جذب اعتبارات جزء ۷-۱ و جزء ۷-۲ با تشریح آخرین وضعیت جذب اعتبارات اشتغال‌زایی استان اظهار کرد: در بخش جزء ۷-۱ تبصره ۱۵، از مجموع هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی، کل اعتبار به شبکه بانکی معرفی شده و تاکنون یک‌هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال پرداخت قطعی انجام شده که نشان‌دهنده تحقق ۷۸ درصدی جذب اعتبارات است.

وی افزود: در بخش جزء ۷-۲ ویژه مشاغل خانگی نیز از یک‌هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی، همین میزان به بانک‌ها معرفی شده و تاکنون ۶۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که معادل ۵۷ درصد جذب منابع است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بانک ملت را با ۹۰ درصد جذب در بخش جزء ۷-۱ و بانک رفاه را با ۷۹ درصد جذب در حوزه مشاغل خانگی، بانک‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.پروانه در ادامه، همزمان با گرامیداشت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور، از آغاز طرح ملی «هزار میدان - هزار بازار» در قالب پروژه «هزار و یک شهر» خبر داد.

وی بیان کرد: این طرح با هدف کاهش فاصله میان تولید و مصرف، افزایش رفاه عمومی، توسعه بازار تولیدات خرد و حمایت از مشاغل خانگی اجرا می‌شود و زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان خرد و خانگی را فراهم می‌کند.

پروانه تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت نهادهای حمایتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تقویت فروش و درآمدزایی فعالان مشاغل خانگی و خرد در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، در یک‌هزار نقطه کشور، نمایشگاه‌های کوتاه‌مدت و یک‌روزه به‌صورت دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد تا ضمن دسترسی مردم به بازارهای ارزان‌تر، فرصت مناسبی برای فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی فراهم شود.