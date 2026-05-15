به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران، به مناسبت هفته مشاغل خانگی و خانواده، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان کسبوکارهای خانگی و خانوادههای کارآفرین، بر اهمیت توسعه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی خانوادهها و رونق اقتصادی جامعه تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای بانوان پرتلاش، کارآفرینان خلاق خانگی و خانوادههای تولیدکننده، اظهار داشت: مشاغل خانگی و تولید خانوادهمحور بهعنوان راهکاری کمهزینه و مؤثر، نقش مهمی در تقویت بنیان اقتصادی خانوادهها و توسعه اقتصاد محلی ایفا میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای گسترده این حوزه افزود: بهرهگیری از توانمندیها و خلاقیتهای اعضای خانواده، بهویژه بانوان کارآفرین، زمینهساز شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه و ارزشآفرین شده و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه تولید ملی اثرگذار است.
غفاری همچنین از رویکردهای حمایتی این ادارهکل خبر داد و گفت: تسهیل صدور مجوزها، توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت زنجیره تولید و بازاررسانی محصولات و حمایت هدفمند از کارآفرینان خانگی از برنامههای اصلی برای گسترش و پایداری مشاغل خانگی در استان است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده، برگزاری بزرگترین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی شمالغرب کشور در آذربایجان شرقی را گامی مؤثر در معرفی ظرفیتها، توسعه بازار فروش و حمایت از تولیدات خانگی دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، حمایت از ایدههای نو و مشارکت فعال مردم، شاهد توسعه روزافزون مشاغل خانگی و تولید خانوادهمحور و ارتقای کیفیت زندگی خانوادهها در استان و کشور باشیم.
