اجرای 18 هزار طرح مشاغل خانگی در کردستان/ 32 هزار شغل در استان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌ گذاری استان کردستان اظهار داشت: برای این تعداد مشاغل ایجاد شده رقمی بالغ بر 730 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان کرد: ایجاد 50 هزار و 208 فرصت شغلی از تعهدات امسال استان کردستان است که تا کنون 32 هزار و 141 مورد از آن تحقق یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به محقق شدن 73 درصد جذب تسهیلات مشاغل خانگی و کسب و کار خرد سال گذشته در استان افزود: تسهیلات مشاغل خانگی سه تا پنج میلیون تومان و کسب و کار خرد نیز 10 میلیون تومان است که تا کنون از محل اعتبارات سال گذشته 45.6 میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل خانگی پرداخت شده است.

اسدی اعلام کرد: سال گذشته 67 میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل خانگی و 33.5 میلیارد تومان برای کسب و کار خرد در استان اختصاص یافت که تا کنون 73 میلیارد تومان از آن جذب شده است.

وی عنوان کرد: در شهرستان قروه با 105 درصد تحقق نسبت به سال قبل بیشترین میزان اشتغال ایجاد شده، شهرستان های دیواندره و کامیاران با 32 درصد جزء کمترین و سنندج با هشت هزار و 880 به میزان 68 درصد آمار ایجاد اشتغال را داشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه 64 درصد تعهد ایجاد فرصت اشتغال سال جاری در استان تحقق یافته است، اظهار داشت: بخش دولتی به دلیل نبود اعتبارات کمترین میزان اجرای تعهدات خود را داشتند.

اسدی بیان کرد: کاهش آمار بیکاران استان از 12 درصد به 11 درصد و مهار انفجار نرخ بیکاری از سیاست های درست به کار برده شده در استان در پایان برنامه توسعه پنجم است.

وی یادآور شد: ایجاد بنگاه های زود بازده، اعطای تسهیلات خوداشتغالی و ایجاد فرصت ‌های شغلی از دلایل کاهش آمار بیکاران در استان است که در کنترل روند رو به رشد بیکاری موثر بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: محدودیت همکاری بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات زمینه را برای فرصت های بیشتر رشد کم می کند که باید این مشکل به صورت ویژه حل شود و در زمینه پرداخت تسهیلات بانک ملت با پرداخت 91 درصد اعتبارات ابلاغی بیشترین و بانک رفاه 47 درصد کمترین میزان همکاری را داشته است.

اسدی با توجه به تحریم ها اقتصاد مقاومتی را بهترین راه حل برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری دانست و گفت: حضور در واحدهای تولیدی مشاوره ای مناسب به تولید کنندگان و موثر در تعطیلی مراکز تولیدی است که به مراتب هزینه کمتری نسبت به احداث و راه اندازی دارد.