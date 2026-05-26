به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی هزار میدان هزار بازار که با نگاه ویژه دولت به معیشت خانواده‌ها طراحی شده، از امروز به صورت همزمان در تمامی شهرستان‌های استان بوشهر، از شمال تا جنوب استان، عملیاتی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به شناسایی دقیق نقاط جغرافیایی برای برپایی این بازارچه‌ها تصریح کرد:در سطح ملی ۶۴۵ نقطه شناسایی شده که در استان بوشهر نیز با جانمایی دقیق در مراکز شهرستان‌ها، بهترین نقاط برای عرضه محصولات خانگی در نظر گرفته شده است، هدف ما این است که مردم بدانند در هر منطقه، کدام میدان یا بازار به صورت تخصصی به دسترنج خانواده‌ها اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر استمرار این حرکت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: این بازارچه‌ها هر دو هفته یک‌بار تکرار می‌شوند. همچنین با توجه به اقلیم خاص استان و گرمای هوا، تمهیدات لازم اندیشیده شده تا ساعت فعالیت این بازارچه‌ها به شیفت عصر و شب منتقل شود تا نه تنها چرخه اقتصادی خانواده‌ها متوقف نشود، بلکه شاهد رونق بازارهای شبانه در استان باشیم.

پروانه در پایان یادآور شد: این طرح ملی، تجلی واقعی شعار«همت خانگی در بوشهر سرافراز» است و ما متعهد هستیم که با تقویت بازارهای محلی، فرصت فروش عادلانه را برای تمامی تولیدکنندگان خرد در سطح استان فراهم کنیم.