فرزند شهید موسوی: وفاداری پدرم به ولایت فقیه تا لحظه شهادت ادامه داشت

سیدعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، اخلاص در عمل و احترام عمیق به خانواده را از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیتی این شهید والامقام برشمرد و اظهار کرد: تمام اقدامات و مسئولیت‌پذیری‌های پدرم تنها برای رضای الهی بود و هیچ‌گاه نگاه او به دیده شدن یا کسب جایگاه ظاهری معطوف نمی‌شد.

وی با بیان اینکه شهید موسوی در رفتار فردی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه‌ای به رعایت اصول اخلاقی داشت، افزود: احترام به والدین، توجه ویژه به دختران خانواده و تکریم بزرگان از جمله ویژگی‌هایی بود که همواره در منش و رفتار ایشان نمود داشت.

فرزند شهید سپهبد موسوی ادامه داد: پدرم با وجود مسئولیت‌های سنگین و مشغله‌های فراوان، دیدار و سرکشی منظم به پدر را ترک نمی‌کرد و این ارتباط و احترام را یک وظیفه شرعی و اخلاقی می‌دانست.

وی همچنین به نحوه تعامل شهید موسوی با فرماندهان و مسئولان نظامی اشاره کرد و گفت: ایشان نسبت به شهید باقری که پس از وی مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح کشور را برعهده داشت، احترام ویژه‌ای قائل بود و همواره بر حفظ انسجام، همدلی و تبعیت از سلسله مراتب تأکید داشت.

سیدعلی موسوی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تربیت نیروهای انقلابی و رزمندگان کشور تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت‌ها و مجاهدت‌های سربازان انقلاب اسلامی و شهدای کشور، مرهون همراهی، تربیت و پشتیبانی خانواده‌ها و افرادی است که در مسیر رشد و تعالی آنان نقش‌آفرینی کرده‌اند شخصیت هایی همانند شهید موسوی باید الگویی برای نسل امروز ما باشند.

وی وفاداری شهید موسوی به ولایت فقیه را از برجسته‌ترین ابعاد شخصیتی وی عنوان کرد و افزود: پدرم تبعیت از رهبر معظم انقلاب را یک اصل اساسی می‌دانست و همواره در این مسیر با صداقت و اخلاص حرکت می‌کرد.

فرزند شهید سپهبد موسوی خاطرنشان کرد: شهادت پدرم نیز نتیجه همین مسیر روشن، مجاهدت خالصانه و وفاداری صادقانه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.