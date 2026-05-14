به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه شامگاه پنجشنبه در مراسم چهلم شهید سپهبد امیر سید عبدالرحیم موسوی در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با گرامیداشت یاد شهدا و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: مجلس باشکوهی با حضور مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، علما، اساتید دانشگاه و اقشار مختلف در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برای بزرگداشت این سرباز ولایت برگزار شده است.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم افزود: از طرف خانواده این شهید بزرگوار، پدر، همسر، فرزندان و بستگان ایشان از مردم عزیز که در این محفل نورانی حضور پیدا کردند تشکر می‌کنم و شهادت این امیر دلاور را به خانواده معزز او تسلیت و تبریک عرض می‌کنم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید موسوی گفت: نخستین ویژگی این شهید بزرگوار تربیت یافتگی در مکتب امامین انقلاب بود. وی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۸ وارد دانشگاه افسری شد و پس از گذراندن دوره‌های مختلف نظامی، حضور در جبهه‌های نبرد و طی مسئولیت‌های گوناگون، به فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپس ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رسید.

وی ادامه داد: شهید موسوی دکترای مدیریت دفاعی را با رتبه اول از دانشگاه عالی دفاع ملی دریافت کرد و مسئولیت‌هایی از جمله فرماندهی منطقه شرق کشور، فرماندهی دانشگاه افسری امام علی، معاونت طرح و برنامه و آموزش نیروی زمینی ارتش، ریاست ستاد مشترک ارتش، جانشینی فرماندهی ارتش و ریاست مرکز مطالعات راهبردی ارتش را برعهده داشت.

خسروپناه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب عنوان شهید نامدار ارتش را به ایشان اعطا کردند و این شهید از سال ۱۳۵۸ تا زمان شهادت، ۴۶ سال در مکتب امامین انقلاب تربیت یافت.

وی با بیان اینکه شهید موسوی دارای ایمان نظری و عملی بود، گفت: او از دوران کودکی با قرآن، نماز، روزه و توسل به اهل بیت انس داشت و در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم نیز حضور فعالی داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کمک به سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان و بیماران کرونایی از جلوه‌های عملی ایمان این شهید بود و نگاه او به وطن نیز مبتنی بر ایمان و خداگرایی بود.

وی ولایت‌مداری صادقانه را از دیگر ویژگی‌های شهید موسوی عنوان کرد و گفت: این شهید پیوند عمیقی با ولایت داشت و امام شهید و رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به وی داشتند.

خسروپناه با اشاره به شخصیت چندبعدی شهید موسوی اظهار کرد: وی شخصیتی علمی، نظامی، مذهبی، مردمی و ورزشی داشت و در حوزه مدیریت دفاعی متخصص، استاد دانشگاه و معلم بود.

وی ادامه داد: شهید موسوی انس ویژه‌ای با شهدا داشت و همواره دغدغه رضایت خدا و منافع ملی را دنبال می‌کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عقلانیت همراه با عشق را از دیگر خصوصیات این شهید برشمرد و افزود: کسی که عقل، آرامش و عشق داشته باشد به حکمت می‌رسد و شهید موسوی دارای چنین ویژگی‌هایی بود.

وی همچنین مدیریت جهادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید موسوی دانست و گفت: او در جنگ ۱۲ روزه فرماندهی جنگ را برعهده داشت و پس از آن نیز نیروهای مسلح را برای مقابله با تهدیدات آماده کرد.

خسروپناه افزود: شهید موسوی در حوزه علم و فناوری دفاعی نیز نقش فعالی داشت و جلسات شورای راهبردی علم و فناوری دفاعی را به خوبی مدیریت می‌کرد.

وی با اشاره به روحیه وحدت‌آفرین این شهید گفت: شهید موسوی با حضور در میان نیروهای مختلف و پوشیدن لباس نیروهای گوناگون نظامی، وحدت میان نیروهای مسلح را به صورت نمادین نیز نشان می‌داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با نقل بخشی از سخنان شهید موسوی گفت: من سرباز ایرانی اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات آنها کشته شود باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده شوم با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران.