تقویت اقتدار دفاعی نظام جمهوری اسلامی برای شهید موسوی بسیار مهم بود

سرتیپ ۲ ستاد سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خاطراتی از دوران همراهی و همرزمی با این فرمانده شهید اظهار کرد: شهید موسوی شخصیتی شجاع، مدیر، مدبر، خوشروحیه و باصلابت بود و حتی در روزهایی که از نظر جسمانی با مشکلاتی از ناحیه کمر مواجه بود، هیچگاه نشانی از خستگی و ضعف در رفتار و عملکرد او دیده نمیشد.
وی افزود: روحیه ایستادگی و استقامت در وجود این شهید بزرگوار نهادینه شده بود و همواره با انگیزه، نشاط و روحیهای مثالزدنی در میدان حضور داشت.
این همرزم سپهبد شهید موسوی با اشاره به آخرین دیدارهای خود با وی گفت: در فروردینماه سال ۱۴۰۴ در مراسم افتتاح ۴۵۰ واحد مسکونی ویژه کارکنان ارتش در شیراز که به دستور شهید موسوی احداث شده بود، توفیق دیدار با ایشان را داشتم و در آن برنامه سرلشکر شهید باقری نیز حضور داشتند و شهید موسوی با جدیت روند اجرای پروژههای مربوط به کارکنان ارتش را پیگیری میکرد.
رفیعی ادامه داد: چند روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه نیز مراسمی با ابتکار شهید موسوی برای رزمندگان و نیروهایی که در دوران دفاع مقدس در کردستان حضور داشتند برگزار شد که در آن جمع، نیروهای ارتش و سپاه کنار یکدیگر حضور یافتند و این مسئله نشاندهنده نگاه وحدتآفرین و روحیه همدلی این فرمانده شهید بود.
وی با بیان اینکه همرزمان شهید موسوی او را با عنوان «آقا رحیم» خطاب میکردند، تصریح کرد: حدود سه سال بهصورت شبانهروزی در کنار ایشان زندگی کردیم و در تمام این مدت، تواضع و اخلاقمداری او برای همه مثالزدنی بود.
این همرزم شهید موسوی خاطرنشان کرد: غیرممکن بود بتوانیم پیش از او سلام کنیم و همیشه در احترام گذاشتن و خوشرفتاری پیشقدم بود و حتی به خاطر دارم در دوران حضور در دانشگاه افسری، شبی متوجه شدم که ایشان مشغول واکس زدن پوتینهای من است، در حالی که خود دارای روحیهای کاملاً نظامی، مقتدر و منظم بود.
رفیعی افزود: شهید موسوی در کنار صلابت ارتشی، انسانی خودساخته، دلسوز و عمیقاً مردمی بود و همواره دغدغه خدمت به مردم، ارتقای توان رزمی کشور و تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا را داشت.
وی گفت: آنچه برای شهید موسوی اهمیت داشت، سربلندی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تقویت اقتدار دفاعی نظام بود و تا آخرین لحظات عمر خود نیز با همین روحیه در مسیر خدمت و مجاهدت باقی ماند.
قم - یکی از همرزمان سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی گفت:آنچه برای او اهمیت داشت، سربلندی ارتش و تقویت اقتدار دفاعی نظام اسلامی بود و تا آخرین لحظات عمر خود نیز با همین روحیه جهاد کرد.
سرتیپ ۲ ستاد سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خاطراتی از دوران همراهی و همرزمی با این فرمانده شهید اظهار کرد: شهید موسوی شخصیتی شجاع، مدیر، مدبر، خوشروحیه و باصلابت بود و حتی در روزهایی که از نظر جسمانی با مشکلاتی از ناحیه کمر مواجه بود، هیچگاه نشانی از خستگی و ضعف در رفتار و عملکرد او دیده نمیشد.
نظر شما