به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ملک‌حسینی شامگاه پنجشنبه در هفتاد و پنجمین شب تجمع مردم شهر مارگون با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف کشور ، اظهار کرد: قدرت واقعی نظام اسلامی به حضور، فریاد و ایستادگی مردم وابسته است و این ملت با اذن خداوند توان مقاومت در برابر فشارها را دارد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در عرصه‌های اخیر حماسه‌ای بصیرت‌آمیز و هوشمند بود، افزود: این حضور تاریخی دشمن را سردرگم ضکرد و نشان داد که جامعه ایرانی بر پایه عقلانیت، احساس مقدس و توکل به خداوند حرکت می‌کند؛ حضوری که آیندگان درباره آن تحلیل خواهند کرد.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به ایستادگی مردم در برابر جنگ روانی، تبلیغات سوء و محاصره اقتصادی دشمن بیان کرد: دشمن پس از ناکامی در این عرصه‌ها، به جنگ نظامی روی آورد اما با وجود شهادت برخی سرداران، قدرت نظامی ایران تضعیف نشد و مسیر مقاومت ادامه یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دشمن در آینده نیز به جنگ فرهنگی بازخواهد گشت و مسئولیت معلمان، اساتید دانشگاه و طلاب در این میدان بسیار سنگین است؛ چرا که باید نسل‌هایی مؤمن، وطن‌دوست و مقاوم تربیت شود.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور نیز ، تاکید کرد: مردم امروز تحت فشارند و نمی‌توان با اقدامات نمایشی با فساد و بی‌تدبیری مقابله کرد. باندبازی در تقسیم مسئولیت‌ها، قوانین منفعت‌طلبانه و برخی سازوکارهای اقتصادی ناعادلانه از جمله موضوعاتی است که باید با درایت و بصیرت واقعی اصلاح شود.

وی تصریع کرد: راه عبور از این شرایط، مقاومت، عقلانیت و بصیرت اقتصادی است، نه تظاهر و برخوردهای سطحی؛ و اگر این مسیر دنبال شود، ایران می‌تواند به جایگاهی در حد یک ابرقدرت برسد.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری حضور مردم را بهترین عبادت توصیف کرد و گفت: این ملت با فریاد و ایستادگی خود، پشتوانه اصلی نظام است و با اتکال به خداوند، آینده‌ای روشن در انتظار آن خواهد بود.