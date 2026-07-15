به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه چهارشنبه در «صد و سی و هفتمین شب حماسه ماندگار» در یاسوج، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اقتدار، فرماندهان، رزمندگان، بسیجیان و پاسداران، اظهار کرد: ملت ایران در ماه‌های اخیر دو رستاخیز بزرگ را تجربه کرد؛ نخست، رستاخیز برخاسته از شهادت فرماندهان مقاومت که موجب بیداری جامعه شد و دوم، حضور باشکوه مردم در مراسم بدرقه فرمانده شهید که جلوه‌ای از وحدت و اقتدار ملی را به نمایش گذاشت.

وی با استناد به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» افزود: این آیه توصیف انسان‌هایی است که بر عهد الهی استوار می‌مانند؛ گروهی با شهادت به عهد خود وفا کردند و گروهی دیگر همچنان در میدان مقاومت ایستاده‌اند و هرگز در برابر دشمن سستی به خود راه نمی‌دهند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، پایبندی به عهد الهی را مهم‌ترین ویژگی فرماندهان شهید دانست و تصریح کرد: نخستین عهد، عهد توحید و ایمان به ربوبیت الهی است؛ انسانی که خدا را حاضر و ناظر می‌بیند، از غیر خدا هراسی ندارد و همین باور، قدرت ایستادگی در برابر دشمن را به او می‌بخشد.

وی با بیان اینکه فرماندهان شهید همواره مسیر خود را بر پایه آموزه‌های قرآن کریم ترسیم کردند، گفت: فرهنگ جهاد، مقاومت و تکریم شهدا با تکیه بر معارف قرآن برای مردم تبیین شد و همین رویکرد، رمز ماندگاری این مکتب است.

ملک حسینی دشمن‌شناسی را از دیگر عهدهای الهی برشمرد و اظهار کرد: مقابله با جبهه استکبار، ریشه در آموزه‌های قرآن دارد و هوشمندی فرماندهان مقاومت نیز بر همین مبنا شکل گرفته بود.

وی، دفاع از محرومان و مستضعفان را از دیگر اصول مکتب انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: حمایت از خانواده‌های شهدا، یتیمان، آسیب‌دیدگان جنگ و اقشار محروم، از مهم‌ترین جلوه‌های عمل به دستورات قرآن کریم است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری مقاومت و شهادت را عامل عزت و حیات امت اسلامی دانست و گفت: شهدای انقلاب اسلامی با ایثار جان خود امنیت، عزت و اقتدار ایران را تثبیت کردند و فرهنگ شهادت، ضامن استمرار حرکت جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به نهضت عاشورا، تصریح کرد: قیام امام حسین (ع) به جهانیان آموخت که عزت در ایستادگی در برابر ظلم است و امروز نیز ملت ایران و جبهه مقاومت با الهام از همین فرهنگ در برابر استکبار ایستاده‌اند.

آیت الله ملک حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها و دوگانه‌سازی‌های سیاسی این سرمایه ارزشمند را خدشه‌دار کند؛ همه باید در مسیر ولایت و رهبری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در عرصه مقابله با دشمن بر عهده فرماندهی کل قواست، افزود: همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تبعیت کنند و از هر سخن یا اقدامی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند، بپرهیزند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تفکیک مفاهیم «قصاص»، «انتقام» و «خون‌خواهی» اظهار کرد: خون‌خواهی صرفاً به معنای مقابله با عاملان یک جنایت نیست، بلکه به معنای مقابله با ریشه‌های ظلم و استکبار و بیدارسازی ملت‌ها برای پایان دادن به سلطه نظام سلطه است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع می‌کنند و هرگونه اقدام در برابر دشمن، بر اساس تدبیر و فرماندهی واحد انجام خواهد شد.

آیت الله ملک حسینی اضافه کرد: حفظ انسجام ملی، تبعیت از ولایت و پرهیز از ایجاد دوگانه‌های سیاسی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است و این وحدت می‌تواند دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارد.