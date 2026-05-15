جزئیات دور نخست مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دور نخست گفتگوهای میان هیأت‌های لبنانی و صهیونیستی در واشنگتن پس از ۸ ساعت پایان یافت.

هیئت لبنانی به ریاست «سیمون کرم» و هیئت رژیم اسرائیل شامل سفیر این رژیم در آمریکا و معاون مشاور امنیت رژیم در این دیدار حضور داشتند.

مقامات لبنان و رژیم اسرائیل، آخرین بار ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ماه) در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس خبر داد و نسبت به دستیابی به توافقی تاریخی ابراز خوش‌بینی کرد.

ترامپ در آن زمان ابراز امیدواری کرد در دوره تازه آتش‌بس میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان باشد.