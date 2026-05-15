۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۰۹

یونیسف: ۲۰۰ کودک لبنانی از ۲ مارس تاکنون شهید شده‌اند

طبق اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ، از ۲ مارس گذشته تاکنون، در پی حملات رژیم اسرائیل به لبنان، ۲۰۰ کودک شهید و ۸۰۶ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه القدس العربی، به گفته یونیسف ، این آمار نشان می‌دهد کودکان همچنان بیشترین آسیب را از خشونت، آوارگی و پیامدهای روانی جنگ متحمل می‌شوند.

یونیسف با انتشار گزارشی اعلام کرد که از ۲ مارس گذشته تا کنون، حملات رژیم اسرائیل در لبنان به شهادت ۲۰۰ کودک و زخمی شدن ۸۰۶ کودک دیگر منجر شده است؛ رقمی که به‌طور میانگین معادل ۱۴ کودک شهید یا مجروح در هر روز است.

این سازمان تأکید کرد که کودکان همچنان «بزرگ‌ترین هزینه» جنگ را می‌پردازند و افزود که تنها در هفته گذشته، با وجود توافق آتش‌بس، ۵۹ کودک در لبنان شهید یا زخمی شده‌اند.

یونیسف همچنین هشدار داد که حدود ۷۷۰ هزار کودک در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی، با فشارهای روانی فزاینده روبه‌رو هستند.

این نهاد بین‌المللی در پایان از همه طرف‌ها خواست از کودکان محافظت کنند، به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و برای حفظ و تداوم آتش‌بس تلاش کنند.

تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان علیرغم آتش بس بین این رژیم با حزب الله در ۲ مارس همچنان ادامه دارد و ادامه این حملات، جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است.

    IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      اینجور کارهاجنایته

