به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد، شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی مردم ولایتمدار آمل در میدان هفده شهریور، با اشاره به وضعیت کنونی تقابل با جبهه استکبار، تأکید کرد که دشمن با وجود شکست در میدان‌های نبرد، همچنان با روحیه استکباری و اعتیاد به زورگویی به دنبال انتقام‌جویی است.

وی در این مراسم با اشاره به شخصیت و رفتار ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: کسی که در حوزه املاک با خرید و فروش و پول به اهدافش می‌رسید، امروز تصور می‌کند با زور هم می‌تواند به امیال خود دست یابد. اما آنچه می‌تواند مانع او شود، قدرت شما مردم است.

سردار سنایی‌راد با تأکید بر نقش انسجام و وحدت ملی در عبور از بحران‌ها، افزود: مؤلفه اصلی قدرت، انسجام است. دشمن در جنگ ۱۲ روزه با وحدت ملی شکست خورد و امروز هم عامل اصلی شکست دشمن، همین میدان نماد وحدت زیر پرچم است.

وی در ادامه تصریح کرد: تصور دشمن این بود که از روز جنگ، ضد انقلاب به میدان خواهد آمد و ماجرای دی ماه تکرار می‌شود، اما با حضور شما مردم آمل و دیگر نقاط کشور چنین اتفاقی نیفتاد. امروز تصور آنها این است که محاصره دریایی و فشار اقتصادی می‌تواند مجدداً زمینه داخلی ایجاد کند.

معاون عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با اشاره به شرایط حساس کنونی، خطاب به مردم آمل خاطرنشان کرد: ما به نقطه تعیین‌کننده نبرد اراده‌ها رسیده‌ایم. آنچه تعیین‌کننده است، مقاومت دو سه ماه آینده ماست.

وی افزود: باید سختی را تحمل کنیم تا به گشایش برسیم زیرا دشمن در این جنگ ناکام مانده و ضربه خورده، لذا با مکر و فریب به دنبال انتقام است و گاهی پیام‌هایی می‌دهد که اصلاً موضوعیت ندارد.