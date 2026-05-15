دشمن با «جنگ اقتصادی» به دنبال القای ناکارآمدی؛ دولت تدبیر کند

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دشمن بر روی مسائل اقتصادی تاکید ویژهای دارد بیان کرد: تمرکز و سرمایه گذاری دشمن بر روی جنگ اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها ایجاد حس ناکارآمدی در مسئولان قلمداد میشود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه افزود: مراجعات مردم به دفاتر ائمه جمعه و دیگر مسئولان نشان می دهد برخی مشکلات به کشور و بخشی به نظارت و تخلفاتی مانند گرانفروشی باز میگردد.
نمایتده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مردم باید بدانند که مسئولان از همین بازار ها با همین قیمتها خرید کردا و در بین مردم هستند و مسائل اقتصادی را میبینند و درک میکنند، گفت: دولت علیرغم همه تلاشها باز هم باید تدابیر بهتری را در زمینه اقتصاد بیاندیشد.
مطیعی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به گرانفروشی باز میگردد، بیان کرد: در این باره تمهیداتی اندیشیده شده که امیدوارم با بهکار گرفتن آنها شاهد باشیم که مشکلات روز به روز کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه امروز ما نیز در قبال این نظام اسلامی و استحکام آن رسالتهایی در کنار مسئولان داریم افزود: باید اطالت از رهبری، وحدت و تاب آوری اقتصادی و همچنین حضور در میدانها را بیشتر کنیم تا توطئه های دشمنان خنثی شود.
