۴۹۲۰ طرح اشتغالزایی در استان ایلام اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی در نشست مرتبط با اجرای طرحهای اشتغالزا در استان، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۹۲۰ طرح اشتغالزایی در استان ایلام اجرایی شده و نتایج مثبت آن در زندگی مردم قابل مشاهده است.
وی افزود: در حوزه زیرساختهای آموزشی نیز ۱۷ مدرسه با مجموع ۷۹ کلاس درس در مناطق مختلف استان احداث و آماده بهرهبرداری و تحویل شده که نشاندهنده توجه به توسعه متوازن در مناطق مختلف استان است.
استاندار ایلام با اشاره به برنامههای اقتصادی استان در سال جاری، گفت: برنامهریزی منسجمی برای تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش در بخشهای کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی انجام شده و تلاش میکنیم بستر توسعه پایدار و رفع محرومیت در استان فراهم شود.
کرمی ادامه داد: امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان میتواند زمینهساز جهش در اشتغالزایی و رونق اقتصادی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار استان باشد.
وی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در سیاستهای اقتصادی دولت، بیان کرد: این تفاهمنامه با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی استان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان طراحی شده و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای بنیاد مستضعفان، شاهد تحولات مؤثر و ملموس در استان باشیم.
استاندار ایلام در پایان از تلاش دستگاههای اجرایی و دستاندرکاران طرحهای اشتغالزایی و پروژههای عمرانی قدردانی کرد و گفت: اجرای کامل این تفاهمنامه میتواند نقش مهمی در تحقق شعار سال و افزایش رفاه عمومی در استان ایلام داشته باشد.
