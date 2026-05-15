۱۳ روایت حماسی در دومین روز سومین دوره جشنواره سیلک اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری «سیلک» با عنوان«حماسه‌ای برای ایران، که با تلاش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان سازماندهی شده است، با ۱۳ اجرا با تفکیک گروه‌های سنی در فرهنگ‌سرای خانواده پیگیری شد.

در بخش بزرگسالان، شش اجرا توسط هنرمندانی چون زینب افسری (زابل)، علیرضا متقی (خمین)، فرهنگ شعبانی (اصفهان)، مهران لطیفی ارفع (همدان)، فاطمه زارعی (رشت) و سیدرضا آل داوود (دامغان) به روی صحنه رفت.

‌در بخش نوجوانان نیز چهار اجرا شامل دینا شیری زاده (کرج)، النا خلیلی (قم)، الینا نیکو (محلات) و فاطمه موسوی (خراسان رضوی) انجام شد و بخش کودک با سه اجرا از سوی محمدکیان دامغانی (کاشان)، آرشیدا محمدی (محلات) و محیا مرادی (کاشان) در نظر گرفته شده بود.

علاوه بر اجرا در فرهنگ‌سرای خانواده، بخش غیررقابتی جشنواره با محوریت موضوعات حماسی، در میدان‌های شهر و در تجمعات شبانه مردم کاشان نیز جریان یافت، در این بخش، پنج نقال، از جمله مسعود شاهنگی (اصفهان) در میدان عامریه، بهزاد عسگری (همدان) در میدان جهاد، طاها اسفندیاری (اهواز) در چهارراه سلمان فارسی و مهدیس زیدی و سها مهتری (کاشان) در تپه های جهانی سیلک به روایتگری پرداختند.

سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری «سیلک» به داوری الهام دارابی، الهه تاجیک و منوچهر اکبرلو تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در شهر کاشان ادامه خواهد داشت.