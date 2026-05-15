دیدار عراقچی و وزیر خارجه آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر،سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رونالد لامولا وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلی نو دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از مواضع سازنده و مثبت دولت آفریقای جنوبی در قبال جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران قدردانی کرد.

عراقچی همچنین ضمن تشریح تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس، اظهار داشت: در میانه مذاکرات به ایران حمله شد و طرف مقابل هدف خود را تسلیم بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، اما نه این هدف و نه سایر اهداف اعلامی آنان محقق نشد و از هفته دوم جنگ ناچار به درخواست آتش‌بس شدند.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مواضع آفریقای جنوبی در حمایت از مردم فلسطین، تصریح کرد: بنیامین نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است که مسئول کشته شدن ده‌ها هزار نفر در غزه و هزاران نفر در لبنان و سایر نقاط منطقه بوده و همچنان به‌دنبال کشاندن مجدد منطقه به جنگی جدید است.

وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز با اشاره به روابط خوب و دیرینه دو کشور و همچنین یادآوری خاطرات سفر اخیر خود به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف دکتر مسعود پزشکیان، به دشواری‌های ناشی از تحولات اخیر منطقه برای کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در قاره آفریقا، از جمله در حوزه انرژی، کودهای شیمیایی و سایر نیازهای اساسی اشاره کرد.

وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت صلح و آرامش به منطقه، بر حمایت قاطع آفریقای جنوبی از مسیر دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل و اختلافات بین‌المللی، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، تأکید کرد.