مقام نظامی آمریکا: جنگ با ایران بودجه ما را تمام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس اِن، دریاسالار «داریل کادل» (Daryl Caudle) رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا در نشستی به قانونگذاران کشورش اعلام کرد که این نیرو برای جلوگیری از اختلال در آموزش، صدور گواهینامه و سایر فعالیت‌ های مربوط به نیروی انسانی، به تخصیص فوری بودجه ظرف دو ماه نیاز دارد.

رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور اضافه کرد که کمبود بودجه به عملیات‌ های جاری در غرب آسیا (تجاوز غیرقانونی به ایران) مرتبط است و بدون درخواست بودجه تکمیلی که دولت ترامپ هنوز آن را ارائه نکرده است؛ نیروی دریایی باید تا ماه جولای از حجم فعالیت‌ های خود بکاهد.

بر اساس اعلام «داریل کادل»، هزینه‌ های سوخت، ساعات عملیاتی، تعمیر و نگهداری و مهمات به سرعت در حال افزایش است و اگر بودجه تکمیلی تصویب نشود، نیروی دریایی آمریکا از ماه جولای مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار خواهد شد.