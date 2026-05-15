به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حشمتی، با اشاره به تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ساعت ۷ تا ۱۳، گفت: با توجه به بررسیهای فنی، عملیاتی و ایمنی، سرویسدهی خط ۵ متروی تهران و حومه از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۵ بامداد آغاز میشود.
وی افزود: سرویسدهی این خط در روزهای پنجشنبه از ساعت ۵:۳۰ بامداد و در روزهای جمعه از ساعت ۶ صبح انجام خواهد شد.
حشمتی با بیان اینکه ساعت پایان سرویسدهی در خطوط داخلی مترو همچنان ساعت ۲۳ از مبادی خطوط خواهد بود، تصریح کرد: آخرین حرکت قطارها در خط ۵ نیز مطابق برنامه فعلی در ساعت ۲۲ انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه برنامه فعلی آغاز سرویسدهی سایر خطوط مترو بدون تغییر باقی میماند، اظهار کرد: در راستای همراهی با سیاستهای مدیریت مصرف انرژی کشور و با هدف حفظ پایداری خدمات حملونقل عمومی، بررسیهای کارشناسی انجامشده نشان میدهد آغاز سرویسدهی خطوط داخلی از ساعت ۵:۳۰ صبح، پاسخگوی بخش قابلتوجهی از نیاز شهروندان برای حضور بهموقع در محل کار بوده و در شرایط موجود، تغییر ساعت آغاز حرکت قطارها در این خطوط ضرورتی نخواهد داشت.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه ادامه داد: با توجه به ماهیت حومهای خط ۵، فاصله قابلتوجه شهرهای تحت پوشش این خط تا تهران و زمان سفر بیشتر مسافران این مسیر، تغییر ساعت آغاز سرویسدهی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش زمان انتظار و فراهمسازی امکان حضور بهموقع کارکنان و مسافران حومهای در محل کار و مراکز اداری در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه ضمن آمادگی کامل برای همکاری با سیاستهای مدیریت مصرف انرژی کشور، تلاش میکند با حفظ ایمنی، کیفیت خدمات و پایداری شبکه، پاسخگوی نیازهای حملونقلی شهروندان باشد.
