به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن بنیفاطمی، ظهر جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با اشاره به سنتهای الهی در حمایت از محرومان و مستضعفان اظهار کرد: اگر این اقوامی که دچار محرومیت، تحریم، ظلم و ستم شدهاند، خود عامل این وضعیت نباشند و در مسیر تقویت و ایستادگی حرکت کنند، اراده الهی آنان را به قدرت و بزرگی میرساند.
مداح اهل بیت(ع)،با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) ؛«ما در جنگ نه تنها پشیمان نیستیم، بلکه به وظیفه خودمان عمل کردیم» افزود: این گروهها ظلمپذیر نیستند
وی تصریح کرد: در این مسیر دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه عافیتطلبی، مصلحتاندیشی و نتیجهنگری و دیگری نگاه وظیفهمحور که با وجود خسارتها و دشواریها، بر انجام تکلیف تأکید دارد.
بنیفاطمی با بیان اینکه در نگاه متعالی، عمل به وظیفه اصل است، گفت: برخی جریانها را بدون توجه به هدف و نتیجه، شکست جلوه میدهند؛ در حالی که با نگاه درست، ایستادگی در برابر مستکبران خود پیروزی است. وظیفه، ایستادن در برابر ظلم و مقاومت در برابر استکبار است.
وی با اشاره به اینکه در یک پیچ بزرگ تاریخی قرار گرفتهایم، اظهارکرد: ما قرار است وارثان بزرگ الهی روی زمین شویم و ظهور امام زمان(عج) براساس امتحان الهی است. ظهور رخدادی است که حق و باطل را آشکار میکند؛ همانگونه که قیام امام حسین(ع) نیز برای کنار زدن پرده از چهره حق و باطل بود.
مداح اهل بیت (ع ) از تلاشهای ۳۷ ساله رهبر شهید، گفت و ادامه داد: دشمن چهره حق به خود گرفته، در حالی که سراسر باطل است. جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که در برابر فشار دشمنان به استضعاف دربیاید. ما همزمان با دو کشور قدرتمند مقابله کردیم؛ کشورهایی که از پشتیبانیهای مالی و تسلیحاتی گسترده برخوردار بودند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای الهی به خدا ایمان دارند، افزود: امام خمینی(ره) با دلی آرام و قلبی مطمئن مسیر را ترسیم کردند و رهبر شهید نیز همواره مردم را به امید و پیروزی نوید میداد. پرورش نیروهای مؤمن و انقلابی اهمیت زیادی دارد و رهبر جدید نیز همین مسیر را دنبال میکند.
بنیفاطمی با بیان اینکه تا کشور ایران قدرتمند نشود، امام زمان(عج) ظهور نمیکند، تصریح کرد: شهید رئیسی شعارش «ایران قوی» بود. آخرین مهره خدا امام زمان(عج) و حجت الهی است و خدا امام زمانش را به ایران ضعیف نمیفرستد.
آستانه اشرفیه- مداح اهلبیت(ع) با اشاره به نقش اراده الهی در یاریرسانی به محرومان گفت: هر ملتی که در برابر ظلم بایستد مشمول نصرت الهی میشود و همین ایستادگی، زمینهساز تحقق وعده ظهور است.
