انبار احتکار لاستیک در نکا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی توسط بسیج اصناف استان و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، یک انبار احتکار شامل حدود ۱۷۰ حلقه لاستیک خودرو، عمدتاً از نوع خارجی، در شهرستان نکا کشف شد.

این عملیات با همکاری معاونت اطلاعات شهرستان، کارشناسان اقتصادی استان، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و انبار مذکور پس از بررسی‌های اولیه پلمب شد.

مهدی یونسی استاندار مازندران طی روزهای اخیر بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و برخورد قانونی با اخلالگران نظام اقتصادی تأکید کرده و خواستار حضور میدانی و فعال دستگاه‌های مسئول در رصد بازار شده است.

پرونده این تخلف جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با عوامل مربوطه در دست بررسی قرار دارد.