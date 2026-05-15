  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

انبار احتکار لاستیک در نکا کشف شد

انبار احتکار لاستیک در نکا کشف شد

نکا- یک انبار احتکار شامل ۱۷۰ حلقه لاستیک خودرو از نوع خارجی در شهرستان نکا کشف و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی توسط بسیج اصناف استان و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، یک انبار احتکار شامل حدود ۱۷۰ حلقه لاستیک خودرو، عمدتاً از نوع خارجی، در شهرستان نکا کشف شد.

این عملیات با همکاری معاونت اطلاعات شهرستان، کارشناسان اقتصادی استان، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و انبار مذکور پس از بررسی‌های اولیه پلمب شد.

مهدی یونسی استاندار مازندران طی روزهای اخیر بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و برخورد قانونی با اخلالگران نظام اقتصادی تأکید کرده و خواستار حضور میدانی و فعال دستگاه‌های مسئول در رصد بازار شده است.

پرونده این تخلف جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با عوامل مربوطه در دست بررسی قرار دارد.

کد مطلب 6830413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه