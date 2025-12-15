کشف ۱۲ تن برنج احتکاری در مهدیشهر؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از برخورد با اخلال گران اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام توجه به حقوق مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر اینکه احتکار و ایجاد اخلال در بازار معیشت مردم را به مخاطره می‌اندازد، افزود: از این رو حتماً انبارداران باید شناسه خود را ثبت کرده و موارد قانونی را لحاظ کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان در پی همین مأموریت ذاتی، پلیس متوجه احتکار برنج در مهدی‌شهر شد و ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی دریافت که انبار متعلق به فردی است که قصد گران‌فروشی دارد.

حسینی ادامه داد: اکیپی متشکل از نیروی انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های اجرایی از محل بازدید و ۱۲ تن برنج ایرانی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از پلمب انبار خبر داد و افزود: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی شهرستان مهدیشهر معرفی شده است.