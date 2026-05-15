قدردانی آیت الله اعرافی از خدمات امدادگران هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، در پیام آیت الله علیرضا اعرافی آمده‌است: خدمت به مردم بخصوص آسیب دیدگان مورد تاکید و توصیه مکرر آیات و روایات اسلامی است. هفته هلال احمر یادآور فداکاری، ایثار و حضور بهنگام فرزندان این مرز و بوم در شرایطی دشوار و نقطه اوج همدلی و مهرورزی است. نظام اجتماعی اسلام با نگاهی جامع به نیازهای معنوی و زیستی انسان نگریسته و در تلفیقی شگفت انگیز کمک و گره‌گشایی از آسیب دیدگان را وظیفه شرعی و مستحق پاداش فراوان اخروی قلمداد کرده است.

جنگ رمضان و فداکاری عزیزان هلال احمر از یک سو و حمله دشمن ددمنشانه به مجموعه‌های هلال احمر از سوی دیگر نشانگر این مطلب بود که اولا این نهاد مردمی‌به درستی به وظایف خود عمل کرده و در این مسیر شهدای عزیزی را تقدیم نموده است و ثانیا دشمن شیطان صفت از هر نوع اصول اخلاقی و انسانی عبور کرده و به هیچ قانون و حقوق انسانی و بین المللی پایبند نیست.

در بخش دیگری از این پیام آمده‌است: جنگ‌های اخیر شاهدی روشن بر استقامت و از جان گذشتگی نیروهای هلال احمر برای نجات آسیب دیدگان است که مصداق حدیث شریف پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) است که فرمود «مَن رَدَّ عَن قَومٍ مِنَ المُسلِمینَ عادِیَةَ ماءٍ أو نارٍ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ.....کسی که دسته‌ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می‌ شود».

اینجانب ضمن گرامی داشت هفته هلال احمر و ادای احترام به شهدای عزیز جنگ رمضان بخصوص رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و شهدای هلال احمر از زحمات شبانه روزی امداگران و مسئولین هلال احمر تشکر و قدردانی می‌کنم همچنین فرصت را مغتنم دانسته از طلاب جهادگر که در مناطق آسیب دیده و زیر بمباران دشمن در کنار نیروهای امدادی به آواربرداری، کمک به مجروحین و آسیب دیدگان خدمت رسانی کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.