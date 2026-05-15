توفیق زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه در جریان بازرسی از یک باب منزل مسکونی، موفق به کشف و ضبط هشت قطعه کبک زنده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه افزود: این پرندگان پس از انجام بررسیهای لازم و اطمینان از سلامت کامل، با رعایت ملاحظات حفاظتی در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان رهاسازی شدند.
زارعی افزود: رهاسازی این کبکها در زیستگاه اصلی و طبیعی خود، در راستای صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از گونههای جانوری منطقه انجام گرفته است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک مربوط به زندهگیری یا نگهداری غیرمجاز گونههای جانوری را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.
