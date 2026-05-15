به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به آیه ۲۱ سوره مبارکه فتح اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه افق روشنی از آینده و پیروزیهای وعده داده شده به مؤمنان را ترسیم کرده و این وعده الهی فراتر از محاسبات ظاهری و مادی است.
وی افزود: دشمنان نظام اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، امنیتی و نظامی تصور میکردند میتوانند جمهوری اسلامی را با ایجاد فشار و ناامنی دچار تزلزل کنند، اما آنچه در میدان رخ داد خلاف برآوردهای آنان بود و ملت ایران با حضور گسترده و انسجام مثالزدنی، نقشههای دشمن را ناکام گذاشت.
امام جمعه قم ادامه داد: ملت ایران در حوادث و فشارهای اخیر نشان داد که در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت ثابتقدم است و همین پایداری، یکی از جلوههای نصرت الهی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در شناخت ظرفیتهای ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شدهاند، تصریح کرد: آنان گمان میکردند با ایجاد التهاب و آشوب میتوانند اراده مردم را تضعیف کنند، اما حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام اسلامی، همه محاسبات دشمن را برهم زد.
سعیدی خاطرنشان کرد: ملت ایران در میدان مقاومت، نه تنها دچار عقبنشینی نشد بلکه با روحیهای مضاعف مسیر خود را ادامه داد و همین مسئله موجب شد دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکنند.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و مواضع جبهه مقاومت گفت: رژیم صهیونیستی و حامیان آن امروز بیش از گذشته در انزوای جهانی قرار گرفتهاند و جنایات آنان علیه ملتهای منطقه، موج گستردهای از نفرت عمومی را در جهان ایجاد کرده است.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با تأکید بر اینکه آینده منطقه به سود جریان مقاومت رقم خواهد خورد، بیان کرد: ملتهای مسلمان با تکیه بر وعدههای الهی و فرهنگ ایستادگی، در برابر ظلم و اشغالگری خواهند ایستاد و این مسیر تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد (ع)، سیره آن امام همام را الگویی ارزشمند برای جامعه اسلامی دانست و گفت: امام جواد (ع) در اوج جوانی، نمونهای از بصیرت، استقامت و خدمت به مردم بودند و سیره ایشان برای نسل جوان امروز درسآموز است.
سعیدی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، این پیوند آسمانی را الگوی کامل زندگی اسلامی عنوان کرد و افزود: سادهزیستی، همدلی و توجه به بنیان خانواده از مهمترین درسهای زندگی این دو بزرگوار است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج این فرهنگ نیاز دارد.
وی همچنین مسئله کاهش جمعیت را یکی از دغدغههای مهم کشور برشمرد و اظهار کرد: جوانی جمعیت و تقویت بنیان خانواده، از مؤلفههای مهم اقتدار ملی است و باید با تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری، از بروز بحرانهای جمعیتی در آینده جلوگیری شود.
امام جمعه قم در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، از آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی به عنوان نماد مدیریت جهادی و خدمت صادقانه یاد کرد و گفت: این شهدا با روحیه مردمی، اخلاص و تلاش شبانهروزی در مسیر خدمت به مردم حرکت کردند و فرهنگ خدمت را در جامعه تقویت کردند.
وی افزود: شهید امیرعبداللهیان نیز نمونهای از دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی بود و نشان داد که میدان و دیپلماسی در مسیر دفاع از منافع ملت، مکمل یکدیگر هستند.
سعیدی با اشاره به حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهید موسوی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، نشانه وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی از مجاهدتهای خادمان صادق کشور است.
وی همچنین با اشاره به مسائل امنیتی و اقدامات دشمنان علیه ملت ایران گفت: مردم ایران در طول سالهای گذشته بارها در برابر آشوبها، ناامنیها و اقدامات تروریستی ایستادگی کردهاند و اجازه ندادهاند دشمنان به اهداف خود برسند.
خطیب جمعه قم تأکید کرد: ملت ایران با تبعیت از رهبری و حفظ وحدت و انسجام، همچنان در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت منطقه تأکید داشته و هرگونه اقدام دشمنان برای ایجاد ناامنی و فشار علیه ملت ایران، با شکست مواجه خواهد شد.
سعیدی در پایان با گرامیداشت هفته سلامت، از تلاشهای کادر درمان، پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت قدردانی کرد و گفت: خدمت صادقانه مدافعان سلامت در شرایط مختلف، شایسته تقدیر و سپاس است.
قم- امام جمعه قم با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقهای و بینالمللی، این گذرگاه مهم دریایی را نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.
