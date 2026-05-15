۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

حجت الاسلام خواجه پور:شهید رئیسی مدیری خستگی‌ناپذیرو خدمتگزار مردم بود

مارگون-امام جمعه مارگون گفت: شهید آیت‌الله رئیسی شخصیتی خدوم، مخلص و خستگی‌ناپذیر بود که تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مارگون با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، اظهار کرد: این امام همام با وجود عمر کوتاه، نقش مهمی در هدایت جامعه اسلامی ایفا کرد و امامت آن حضرت تنها جنبه معنوی نداشت بلکه از ابعاد سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی نیز برخوردار بود.

وی با اشاره به تلاش حکومت عباسی برای تضعیف جایگاه ائمه اطهار(ع) افزود: امام جواد(ع) با هوشیاری و تدبیر، شبکه‌ای از وکلا را در مناطق مختلف برای ترویج ارزش‌های دینی و گسترش معارف شیعی سازماندهی کرد.

امام جمعه مارگون همچنین با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاش فعالان این حوزه در ادارات و نهادها برای ترویج ارزش‌های دینی و اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهدای خدمت گفت: شهید آیت‌الله رئیسی شخصیتی خدوم، مخلص و شجاع بود که شبانه‌روز برای خدمت به مردم تلاش می‌کرد و در مسیر خدمت صادقانه به ملت ایران به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور افزود: این شهید بزرگوار در مسئولیت‌های مختلف از جمله تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری کارنامه‌ای درخشان از خود به جای گذاشت و همواره در مسیر خدمت به مردم گام برداشت.

وی همچنین با تبریک هفته سلامت به فعالان حوزه بهداشت و درمان گفت: سلامت موضوعی نیست که تنها به یک هفته محدود شود، بلکه هر روز باید به سلامت جسم و روح توجه داشت.

امام جمعه مارگون با تأکید بر نقش همه دستگاه‌ها در تأمین سلامت جامعه تصریح کرد: دولت باید بر سلامت مواد غذایی نظارت داشته باشد و تولیدکنندگان نیز در استفاده از سموم و مواد شیمیایی دقت کنند تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی در پایان از تلاش‌های کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت شهرستان مارگون قدردانی کرد و خدمات آنان در ارتقای سلامت جامعه را ارزشمند دانست.

