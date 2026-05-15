به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مارگون با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، اظهار کرد: این امام همام با وجود عمر کوتاه، نقش مهمی در هدایت جامعه اسلامی ایفا کرد و امامت آن حضرت تنها جنبه معنوی نداشت بلکه از ابعاد سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی نیز برخوردار بود.

وی با اشاره به تلاش حکومت عباسی برای تضعیف جایگاه ائمه اطهار(ع) افزود: امام جواد(ع) با هوشیاری و تدبیر، شبکه‌ای از وکلا را در مناطق مختلف برای ترویج ارزش‌های دینی و گسترش معارف شیعی سازماندهی کرد.

امام جمعه مارگون همچنین با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاش فعالان این حوزه در ادارات و نهادها برای ترویج ارزش‌های دینی و اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهدای خدمت گفت: شهید آیت‌الله رئیسی شخصیتی خدوم، مخلص و شجاع بود که شبانه‌روز برای خدمت به مردم تلاش می‌کرد و در مسیر خدمت صادقانه به ملت ایران به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور افزود: این شهید بزرگوار در مسئولیت‌های مختلف از جمله تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری کارنامه‌ای درخشان از خود به جای گذاشت و همواره در مسیر خدمت به مردم گام برداشت.

وی همچنین با تبریک هفته سلامت به فعالان حوزه بهداشت و درمان گفت: سلامت موضوعی نیست که تنها به یک هفته محدود شود، بلکه هر روز باید به سلامت جسم و روح توجه داشت.

امام جمعه مارگون با تأکید بر نقش همه دستگاه‌ها در تأمین سلامت جامعه تصریح کرد: دولت باید بر سلامت مواد غذایی نظارت داشته باشد و تولیدکنندگان نیز در استفاده از سموم و مواد شیمیایی دقت کنند تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی در پایان از تلاش‌های کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت شهرستان مارگون قدردانی کرد و خدمات آنان در ارتقای سلامت جامعه را ارزشمند دانست.