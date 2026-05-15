تدابیر وزارت کشور عراق برای برپایی مراسم میلیونی شهادت امام جواد (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور عراق دیروز(۲۴ اردیبهشت‌ماه) تأکید کرد که طرح ویژه زیارت شهادت امام جواد(ع) در کاظمین شامل مسدودی هیچ مسیری نمی‌شود.

محمدعلی الحسون، سخنگوی وزارت کشور عراق گفت که بر اساس توصیه‌های کمیته عالی امنیتی زیارت‌های میلیونی، زیارت شهادت امام جواد(ع) در شهر کاظمین شامل هیچگونه مسدودی مسیرها نمی‌شود.

وی افزود که این کمیته بر اهمیت تردد روان و کمک به زائران و شهروندان تأکید کرده است.

الحسون با اشاره به اینکه اتوبوس‌هایی برای اعزام زائران اختصاص داده شده است، گفت: کمیته عالی امنیتی زیارت‌های میلیونی بر اهمیت تعامل متمدنانه و انسانی در حوزه‌های امنیتی و خدماتی و همکاری کامل با مواکب تأکید دارد.

سخنگوی وزارت کشور عراق گفت که عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق بر لزوم هماهنگی مستمر میان همه تشکیلات امنیتی و خدماتی و حفظ بالاترین سطح آمادگی برای پیگیری موارد اضطراری و حمایت از شهروندان و زائران به صورت ۲۴ ساعته تأکید کرد.

همچنین، دفتر اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: عبدالامیر الشمری، وزیر کشور و رئیس کمیته عالی امنیتی زیارت‌های میلیونی، روز چهارشنبه ریاست یک نشست گسترده را در مقر لشکر دوم پلیس فرال در شهر کاظمین بر عهده داشت. در این نشست، کمیته خدمات‌رسانی و شماری از فرماندهان امنیتی حضور داشتند تا آخرین آمادگی‌ها را بررسی و نکات نهایی را بر روی طرح ویژه بزرگداشت سالگرد شهادت امام جواد (ع) مشخص کنند.