برگزاری مرحله کتبی بیستمین دوره ارزیابی حافظان قرآن در کاشان

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیستمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در کاشان اظهار کرد : این آزمون با حضور ۱۲۲ حافظ قرآن کریم در دانشگاه فرهنگیان کاشان برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده حافظان قرآن از این دوره ابراز کرد: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۷۲ نفر در بخش حفظ کل قرآن کریم، ۲۸ نفر در رشته ۲۰ جزء، ۱۵ نفر در رشته ۱۰ جزء و هفت نفر در رشته پنج جزء به رقابت پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه ترکیب شرکت‌کنندگان شامل ۱۰۳ خواهر و ۱۹ برادر بوده است، تصریح کرد: آمار حضور حافظان قرآن در کاشان از بسیاری از حوزه‌های امتحانی کشور بالاتر بوده و این شهرستان در میان ۷۵ حوزه برگزارکننده آزمون، جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

وی این استقبال را نتیجه تلاش مجموعه‌های قرآنی، مؤسسات فرهنگی و اساتید فعال در عرصه تربیت حافظان قرآن دانست و خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ انس با قرآن و تربیت حافظان متعهد و اثرگذار، یکی از مهم‌ترین نیازهای فرهنگی جامعه امروز است.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی تأکید کرد: جریان قرآنی زمانی می‌تواند منشأ تحول اجتماعی باشد که در کنار حفظ آیات الهی، به فهم، عمل و تبیین معارف قرآن در جامعه نیز توجه شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان این آزمون نیز با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، بر پیوند عمیق فرهنگ قرآنی با هویت دینی و انقلابی ملت ایران تأکید کردند.