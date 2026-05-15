۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

امام جمعه سیریک: امکان محاصره ایران وجود ندارد

سیریک - امام جمعه سیریک با اشاره به وضعیت جغرافیایی ایران، گفت: امکان محاصره ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به کاهش نرخ باروری در این منطقه، اظهار کرد: میانگین سن ازدواج دختران به طور محسوسی افزایش یافته است.

امام جمعه سیریک با ابراز نگرانی از این وضعیت، تأکید کرد: این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.

وی از مسئولان و خانواده‌ها خواست که به این معضل توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سالاری همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در جهت تحکیم بنیان خانواده و تشویق جوانان به ازدواج به‌موقع تأکید کرد.

وی در ادامه خطبه‌های خود گفت: مسئله ازدواج اهمیت زیادی دارد و امروزه باید ازدواجی به سبک نبوی در کشور رواج پیدا کند. متأسفانه روند ازدواج‌ها به سمت نادرستی پیش می‌رود و باید تلاش کنیم تا مراسم ازدواج را سهل و آسان کنیم.

سالاری با اشاره به روابط زناشویی، تصریح کرد: آقایان باید قدر همسران خود را بدانند و خانم‌ها نیز باید قدردان آقایان باشند. روحیه خانم‌ها ظریف است، بنابراین باید مراعات حال آن‌ها را کرد و درک متقابل را در روابط زناشویی افزایش داد. این نکته نشان‌دهنده اهمیت احترام و همکاری در خانواده برای تقویت بنیان‌های آن است.

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های فراروی کشور، گفت: کسانی که به فکر فتح عالم هستند، با ما جنگ می‌کنند. ما نباید اهل اختلاف باشیم و باید وحدت کنیم، همان‌گونه که رهبران انقلاب و به خصوص رهبر شهید انقلاب همواره بر وحدت تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب امروز این مسئله را جدی می‌گیرند.

وی با افتخارآفرینی مردم سیریک در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: ما سیریکی‌ها به خود می‌بالیم که اولین شهید جوان جنگ رمضان را تقدیم کردیم.

سالاری بیان کرد: جنگ، نبردی از انرژی‌ها و طاقت‌هاست و اگر در این راه انرژی و طاقت خود را به کار بگیریم، پیروزی نزدیک است.

وی با اشاره به قدرت و توانایی کشور، گفت: وضعیت جغرافیایی ایران، به شکلی است که نمی‌توان آن را محاصره کرد و ما توانسته‌ایم امور خود را با موفقیت پیش ببریم.

