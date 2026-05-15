به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به سال‌روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اظهار کرد: امروز ۲۵ اردیبهشت‌ماه متعلق به ابوالقاسم فردوسی است؛ این شاعر بزرگ در شاهنامه نمادهای انقلابی را در قالب رزمندگان قوی و نیرومند از ایرانی و ایرانی معرفی کرده است و در مقام تبیین قدرت آن‌ها با استعارات و نکته‌های عظیم ادبی و لطایف ذوقی یادآور شده است.

امام جمعه مشهد افزود: آنچه فردوسی از قدرت رزمندگان ایرانی در شاهنامه تبیین کرده است را ما مردم خوشبختانه در قدرت رزمندگان عزیزمان در همین جنگ تحمیلی سوم مشاهده کردیم، این دلاور مردان توانستند یک ابرقدرت روی کره زمین را به زانو درآورند و از مقام ابرقدرتی ساقط کنند. برادران و خواهران امروز ۷۷ روز از این تهاجم دشمن می‌گذرد و ما اعتقاد داریم که آمریکا شکست خورده است، آیا این حرف ما تنها یک شعار است یا واقعیتی توأم با شعور که صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آیا آمریکا به اهدافی که در این جنگ داشت، رسید یا خیر؛ توجه داشته باشید که به هرکدام از این اهداف که نرسید در واقع یک شکست فاحش و آبروریزی در دنیا برای او به حساب می‌آید. اگرچه به شهادت رساندن رهبر عالی‌قدر ما شاید جزو اهداف او نبود اما آن را یک ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف خود در نظر گرفته بود، پس این اتفاق تلخ برای آمریکا پیروزی‌ نبود.

علم الهدی با بیان اینکه ۳۰ مورد از شکست‌های آمریکا را در مراسم ختم سردار امیر موسوی اعلام کرده است، ادامه داد: امروز تصمیم گرفتم این موارد را به صورت موردی برای شما بیان کنم تا بدانید این ۳۰ مورد شعار نیست، مورد نخست «نابودی نظام اسلامی» بود که نتوانست، مورد دوم «نابودی توان هسته‌ای» ما بود که می‌خواست این فناوری را در کشور ما از بین ببرد که نتوانست؛ سوم «نابودی توان موشکی» ما بود که نه تنها از بین نرفت بلکه امروز به مراتب قوی‌تر و نیرومندتر از قبل جنگ در حال تقویت و توسعه است.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: چهارم «طراحی سرقت اورانیوم غنی شده» ما بود که آمدند، بدزدند اما در فرودگاه متروکه نزدیک اصفهان با افتضاح شکست خوردند و مجبور شدند هواپیماهای خودشان را خود بمباران کنند؛ پنجم «ائتلاف با ناتو علیه ایران» بود تا بتواند آن‌ها را وارد جنگ کند که در این مورد نیز شکست خورد. ششم «تجزیه ایران» بود که شکست خورد تا حدی که امروز ایران و ایرانی متحد و بهم چسبیده در کنار هم بر سر قدرت ایستادند؛ هفتم «طراحی ورود اشرار از غرب کشور یعنی کردستان» بود که دلاورمردان ارتش و سپاه این اجازه را به آن‌ها ندادند؛ هشتم «ایجاد تفرقه و اختلاف در بین مردم» بود که چند دسته شوند و یک عده مخالف‌ و یک عده موافق جنگ باشند که خوشبختانه در این موارد نیز شکست خورد.

وی خاطرنشان کرد: نهم «ائتلاف کشورهای منطقه علیه ایران» بود که همه با هم در جنگ علیه ما شرکت کنند که در این مورد نیز شکست خورد؛ دهم «حمله به جزیره خاک» بود که می‌خواست پایگاه‌های استخراج نفت ما را از بین ببرد و نتوانست؛ امروز ما از همان‌جا نفت استخراج می‌کنیم و به بیرون می‌فروشیم، یازدهم «بازگشایی تنگه هرمز» بود که تا اکنون به این آرزویش نرسیده و این تسلط روز به روز قوی‌تر و تحت تسلط عزیزان ما ادامه پیدا می‌کند.

علم الهدی مورد دوازدهم شکست دشمن آمریکایی را «تسلیم ایران» دانست و افزود: ایران نه تنها تسلیم نشد بلکه امروز به عنوان یک قدرت رزمنده در تاریخ دنیا ثبت شده است؛ سیزدهم «محاصره دریایی» بود که فکر کرد می‌تواند ما را از پای در بیاورد اما امروز نفت ما خارج از این محاصره خارج می‌شود و به فروش می‌رسد. چهاردهم «حفظ همینه آمریکا در منطقه» بود که پیش از جنگ بر تمام کشورهای جنوب خلیج فارس داشت اما بعد از جنگ تمام این همینه ریخت و کشورهای جنوب خلیج فارس به این نتیجه رسیدند که قدرت آمریکا یک‌مقوای کاغذی بیشتر نیست.

امام جمعه مشهد یادآور شد: پانزدهم «همراه سازی مردم آمریکا» بود که نه تنها موفق نشد بلکه امروز شاهد این هستیم که ۹ میلیون آمریکایی در خاک این کشور پرچم ایران را بالا بردند؛ شانزدهم « گرفتن قطعنامه شورای امنیت برای بازگشایی تنگه هرمز» بود که چین و روسیه آن را وتو کردند. هفدهم « مدیریت فضای رسانه‌ای» بود که می‌خواست با تبلیغات وسیعی خود را در این جنگ پیروز جلوه بدهد اما خوشبختانه حتی در رسانه‌های پرتیراژ این کشور آمریکا و رییس جمهور آمریکا به عنوان عنصر شکست خورده معرفی شدند؛ نیویورک تایمز چند روز قبل نوشته بود که ایران قبل از جنگ تنها سه سایت موشکی در تنگه هرمز داشت اما امروز این تعداد به بیش از ۲۰ سایت موشکی رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز فضای رسانه‌ای به گونه‌ای علیه آمریکایی ها شده است که علیه خودشان حرف می‌زنند؛ هجدهم «حفظ اعتبار بین‌المللی آمریکا» بود که با سفر اخیر رییس جمهور آمریکا به چین از بین رفت و از سر تا پای رییس جمهور آمریکا حقارت می‌ریزد و دیگر اعتبار بین‌المللی خود را از دست داده است. نوزدهم «استفاده کردن از سلطنت‌طلبان و منافقین برای نابودی ایران» بود که شکست خورد، بیستم «نابودی تمدن ایران و بازگشت به عصر حجر» بود، مدعی شده بود که تمدن ایران و اسلام را از بین می‌بریم اما هیچ غلطی نتوانست بکند.

علم الهدی ادامه داد: «دخالت در انتخاب رهبری» یکی دیگر از موارد شکست آمریکا بود که با شهادت رهبر ایران، رهبری قوی‌تر و با تمام احساسات قوی ضد آمریکایی در کشور به وجود آمد که اجازه نخواهد داد هیچ زمانی آمریکا راهی به داخل کشور داشته باشد؛ بیست و دوم «نابودی پدافند هوایی ایران» بود که خوشبختانه در آن نیز موفق نبود و پدافند ما توانست در مقابل حملات موشکی و هوایی آمریکایی پیروز شود؛ بیست سوم «نابودی صنعت و تکنولوژی ایران» بود که خوشبختانه امروز کارخانه‌های ما همچنان فعال هستند و هیچ نقصی در آن‌ها ایجاد نشده است. مورد بعدی «حفظ محبوبیت آمریکا و اسرائیل» بود که قبل جنگ حسابی در دنیا داشتند اما امروز منفورترین کشورها از نظر مردم دنیا آمریکا و اسراییل هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بیست و پنجم «حفظ اخلاق، حقوق و دموکراسی آمریکایی» بود که در این امر نیز باز از نظر مردم دنیا مستبدتر از آمریکا و رییس جمهور آن نیست؛ بیست و ششم «حفظ کارآمدی آمریکا» بود که به هر نقطه‌ای مانند ونزوئلا وارد شود کار را تمام می‌کند اما در مورد ایران شکست خورد؛ مورد بعدی «حفظ ائتلاف عبری-غربی» بود که می‌خواست اسرائیل را به غرب متصل کند تا با آن پیمان نظامی ببندند اما وقتی غربی‌ها شکست آن‌ها را دیدند، حاضر به این ائتلاف نشدند، بیست و هشتم «قدرت پدافند آمریکایی» بود که رییس جمهور آن تبلیغ کرده بود از هر گوشه دنیا حمله هوایی صورت بگیرد آن را پدافند او پاسخ می‌دهد اما در این جنگ ثابت شد که پدافند آمریکایی اصلا کارآمد نیست و حتی نتوانست یکی از موشک‌های ما را رهگیری کند، موشک‌های ما نیز با موفقیت به محل مورد نظر اصابت می‌کرد.

وی مورد بیست و نهم را «حفظ ائتلاف عبری-عربی» دانست که بتواند در قالب آن یک پیمان نظامی بین کشورهای عربی و اسرائیل به وجود آورد و عرب‌ها را قربانی خواسته‌های اسرائیل قرار دهد اما شکست خورد و در نهایت «پیمان ابراهیم» بود که براساس آن طرحی داشت که همه کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت بشناسند و اسراییل با همه آن‌ها رابطه سیاسی برقرار کند اما انتوانست این هدف خود را نیز اجرا کند. البته شکست‌های آمرکبت تنها به این ۳۰ مورد ختم نمی‌شود اما این موارد به زبان و تصریح همگان درآمده است.

علم‌الهدی تاکید کرد: آمریکا اگر بخواهد جنگ را ادامه بدهد، قطعا شکست بیشتری عاید او می‌شود، چون امروز قدرت و توان ما با روز اول جنگ خیلی تفاوت دارد، اگرچه ما در روز اول جنگ کمی غافلگیر شدیم اما اکنون رزمندگان ما آماده‌تر شدند و مسلما شکست آمریکا از اول بیشتر خواهد بود و کمتر نیست.

امام جمعه مشهد عامل اصلی شکست آمریکا را در این موارد توجه و عنایت غیبی امام زمان (عج) دانست و گفت: اگرچه مدیریت داهیانه و فرماندهی حاذقانه رهبر عظیم ما تا به امروز در این جنگ کارساز بود و یا فداکاری رزمندگان ما موثر بود و حضور شما مردم در تجمعات ارزشمند بود اما عامل اصلی که در هر قدمی شکست را برای آمریکا بوجود آورد، عنایت و توجه امام زمان (عج) بوده است.