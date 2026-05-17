به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در مراسم ظهر شهادت حضرت امام جوادالائمه(ع) که در حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران این آستان مقدس برگزار شد، اظهار کرد: سالروز شهادت جانگداز میوه دل امام هشتم(ع)، حضرت جوادالائمه(ع)، فرصتی است تا شیعیان در جوار مضجع نورانی حضرت رضا(ع) عزای فرزند جوان و شهید آن امام همام را اقامه کنند و اشک ماتم خود را در سوگ این امام مظلوم نثار خاندان عصمت و طهارت نمایند؛ به امید آنکه در این روز و شب، عنایت خاصی از سوی امام رضا(ع) و فرزند بزرگوارشان حضرت جوادالائمه(ع) شامل حال شیعیان شود.
امام جمعه مشهد با اشاره به مسئله معرفت نسبت به اهلبیت(ع) افزود: در عرصه محبت و عاطفه نسبت به اهلبیت(ع)، شیعیان سرمایهای عظیم در اختیار دارند و عشق به مقام ولایت در میان آنان بسیار گسترده است؛ اما در کنار این محبت، مسئله معرفتشناسی نسبت به ائمه معصومین(ع) نیز اهمیت فراوانی دارد. در بسیاری موارد، ما آن اندازه که اهلبیت(ع) را دوست داریم، به همان اندازه آنان را نمیشناسیم.
وی با اشاره به شخصیت امام جواد(ع) تصریح کرد: شخصیت امام جواد(ع) شخصیتی با عظمت، سیاسی و مبارزاتی بود. در حقیقت نه تنها امام جواد(ع)، بلکه هر یک از ائمه اطهار(ع) اگر سیره سیاسی آنان مورد تحلیل قرار گیرد، روشن میشود که حرکت آنان استمرار نهضت کربلا بوده است. پس از واقعه عاشورای سیدالشهدا(ع)، همه ائمه تا زمان امام حسن عسکری(ع) در عرصهای پیچیده از مبارزه با جریانهای حاکم اموی و عباسی قرار داشتند.
علم الهدی ادامه داد: اگر به سیره سیاسی اهلبیت(ع) توجه کنیم، میبینیم که طاغوتستیزی و استکبارستیزی اصل مشترک در سیره همه ائمه(ع) بوده است؛ با این تفاوت که هر امامی متناسب با شرایط زمان خود این اصل را در قالبی خاص اجرا میکرد.
