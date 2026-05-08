علم الهدی: گران فروشان پیاده نظام آمریکا در داخل کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: خوشبختانه جریان تهاجم نابهکارانه دشمن تروریستی آمریکایی-اسرائیلی در این کشور بر مبنای اهدافی که داشتند به نتیجه نرسید. روز اول آنها بنا داشتند کشور را تقطیع و تجزیه و به ایران چندپارچه تقسیم کنند و بر اثر بمباران ها مردم را ناراضی کرده تا نظام با قیام مردم سقوط کند؛ در این هدف نیز خوشبختانه شکست خوردند و با کمال قدرت مردم ما مقاومت کردند و وابستگی ملی به نظام قوی تر و ارتباط و عاطفه مردم با نظام بیشتر شد؛ در نتیجه نه تنها کشور تجزیه نشد بلکه قلوب اقوام و قبایل را به هم نزدیک‌تر کرد.

امام جمعه مشهد افزود: بعد از اینکه دشمن در عرصه نظامی شکست خورد، وارد مهره سوخته مذاکرات شد تا با این کیفیت بتواند تا اندازهای اهداف خود را عملی کند اما الحمدالله در این جهت نیز با بصیرت و هوشیاری مقام معظم رهبری ایران به دشمن اجازه پیروزی و موفقیت نداد. همچنین رزمندگان دلاور ما قوی تر از روز اول و رادمردتر در این اتفاق ایستادند.

وی ادامه داد: همچنین از این غیرت و مردانگی نیروی دریایی سپاه پاسداران که ناوشکنهای دشمن را مورد حمله قرار دادند، تشکر می کنیم و امیدواریم خدای متعال بر این قدرت و قهرمانی آنها بیافزاید.

دشمن از هر طرف وارد میشود، شکست خورده است

علم الهدی ابراز کرد: بنابراین دشمن در این عرصه سود نبرده و سرازیری شکست در تداوم حملات نظامی برای دشمن آماده شده است، زیرا از یک طرف موازین داخلی کشور آمریکا با انتخاباتی که در ماه نوامبر دارند به آنها اجازه نمیدهد جنگ را طولانیتر کنند و از طرف دیگر ناکامی دشمن در این موضوع که به هر وسیله ای دست می زند باعث شکست او و خوشبختی ما شده است؛ لذا دشمن در هر حال از هر طرف وارد می شود، شکست را پیشروی خود می بیند.

امام جمعه مشهد گفت: متاسفانه با اینکه دشمن را به این وضع رساندیم، دچار یک مشکل در داخل کشور شدیم که اگر آن را حل نکنیم، دشمن پیروز از معرکه خواهد برگشت و آن سودجویی یک عده از افراد است که می خواهند گرانی را در وضعیت وحشتناکی به همه بخش ها سرایت دهند؛ خودرو گران می شود و این گرانی خودرو از آن تجاوز میکند و به نان، لبنیات و معیشت مردم هم سرایت می کند؛ در این موقعیت متاسفانه کشور ما شده بازار سودجویی و جنایت برای عناصر ناپاکی که جان مردم و حیثیت مردم را ابزار کردند که سود بیشتر ببرند.

وی اضافه کرد: متاسفانه آنچه دشمن میخواست با بمباران ایجاد کند، یک عده با سودجویی میخواهند ایجاد کنند؛ این گرانی همانقدر مردم را ناراضی می کند که دشمن میخواست با حملات و بمباران خود به آن دست پیدا کند، لذا عوامل آن و چه کسانی که صدر آن قرار دارند که لبنیات، خودرو، پتروشیمی و فولاد را گران میکنند و چه کسانی که از این گرانی ها سوءاستفاده میکنند، اینها همه پیاده نظام آمریکا در داخل کشور هستند. آقای وزیر صنعت می گوید گرانی خودرو هیچ توجیه و منطقی ندارد، چون آلیاژ مورد نیاز خودرو را ما بدون کمبودی در اختیار خودروساز قرار دادیم، پس چرا قیمت را کنترل نمی کنید که کار به جایی برسد که با گرانی خودرو، نان و لبنیات مردم نیز گران شود؟

علم الهدی تصریح کرد: دوتا کوره ذوب آهن فولاد مبارکه را دشمن بمباران کرده است، در حالیکه همچنان تولید در حال انجام است و هم تولیدات گذشته به اندازه بیش از یکسال مصرف داخلی و صادرات انبار شده است. در این مشهد ما به هر آهن فروشی مراجعه کنید، یکی دو زمین انبار تیرآهن و میل گرد قرار داده است، پس چرا یکمرتبه قیمت را گران کردید؟ مقام معظم رهبری ما را شهید کردند، بچه های میناب را به این مصیبت خاک و خاکستر کردند، عزیزان ما را شهید کردند، بعد شما بیایید آهن هایی که دوسال است انبار کردید را گران کنید و سوءاستفاده کنید. شما ایرانی نیستید، شما چطور ایرانی هستید که فلسفه بمباران آمریکا را با گرانی خود پیاده میکنید، در حالی که ایرانی های شما را می کشند، در صورتی که باید کمک کنید.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: نقطه مطلوب آمریکا همین نارضایتی مردم است که بتواند با سودجویی یک عده پولپرست مردم را ناراضی کند و تمام مشکلات خود در جنگ را با این قضیه حل کند؛ لذا برادران و خواهران باید شما حرکت کنید، جلو بیاید، زیرا در این کشور هر زمان مشکلی پیش آمده، مردم آن را حل کردند، این مشکل را نیز باید مردم حل کنند، نمیشود تنها به دولت گلایه کنیم. در همین راستا قرار هست یک قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود، سعی کنید در آن همه شما شرکت و فعالیت کنید، وقتی وجود آن را علام کردند، قیام کنید تا جلوی همه مفاسد اقتصادی را بگیرید، نه با تهاجم های بیجا و حرکت های اجتماعی غلط که آشوب در کشور ایجاد شود.

ضرورت مشارکت جدی و همگانی مردم در قرارگاه اقتصاد مقاومتی

وی عنوان کرد: با تشکیل این قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی بناست تا مردم حساب شده وارد عرصه شوند و مشکل اقتصادی را با یک حرکت حساب شده، متناسب و فوق‌العاده مدبرانه، خود مردم حل کنند. رهبر شهید ما در یکی از فرمایشات خود فرمودند؛ «یک مسأله دیگر برای دشمن پیشرفت اقتصادی و حل مشکلات مردم است، هدف آنها از تحریم ها نارضایتی مردم است تا رکود و بیکاری باشد و مردم دچار مشکلات باشند»؛ امروز یک آقای گردن کلفت با گرانفروشی هدف آمریکا را در کشور اجرا میکند.

علم الهدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دارای دو بعد است، افزود: نخست مدیریت هزینه و مصرف و سودجویی است که بایستی مردم یک مقدار هزینه و مصرف خود را مبتنی با مقاومت در برابر دشمن انجام دهند تا وابسته بیگانه نشویم و بعد دوم آن تولید است، عزیزان ما چه مردم و چه تولیدکنندگان هرچه بیشتر بتوانیم در این مسیر قدم برداریم و بتوانیم خود را بی نیاز از بیگانه کنیم، هرچه میخواهیم را در داخل داشته باشیم دیگر آنها نمیتوانند ما را تحریم کنند، لذا این بعد نیز باید به وسیله مردم اجرا شود، مقام معظم رهبری شهید فرمودند، «جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی درونزایی است، یعنی تولید ثروت از طریق فعالیت درونی کشور باشد، چشم و نگاه به بیرون نباشد، در طول سال های گذشته و دولت های گذشته میخواستند از بانک جهانی وام بگیرند، بنده نگذاشتم و جلوی آن را گرفتم، مقدمات را نیز فراهم کرده بودند، اینکه ما متعهد به بیگانه شویم خطای بزرگی است، باید اقتصاد درون زا باشد، البته این به معنای بستن درهای کشور نیست، بلکه ما میخواهیم اقتصاد درونزا و برونگرا باشد یعنی هم تولید داخلی هم صادرات داشته باشیم.

امام جمعه مشهد افزود: امیدواریم این تشکیلات به وسیله شما مردم شکل بگیرد تا با نظارت، تولید، مدیریت و فعالیت مردمی بتواند مشکلات را حل کند و به کمک دولت بیاید، زیرا در بسیاری از زمینه ها برای موفقیت دولت نیاز هست که مردم به کمک دولت بروند تا خدایی نکرده دشمن نتواند از حرکتهای مردمی ما سوءاستفاده داشته باشد.