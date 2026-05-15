علم الهدی: ادامه مقاومت مردمی تا پایان جنگ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی شامگاه جمعه در اجتماع مردم منطقه مهرآباد مشهد بر ضرورت استمرار این حضور و مقاومت مردمی تأکید و اظهار کرد: تا زمانی که دشمن چشم طمع به این سرزمین دارد، پایداری و حضور مردان و زنان در میدان حمایت از جبهه مقاومت ضروری است.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این مجاهدت‌های مردمی پشتوانه قدرت رزمندگان در میدان نبرد است و امید می‌رود این حرکت تا تحقق پیروزی کامل ادامه یابد و برای مردم نیز موجب سربلندی در پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

وی با اشاره به گذشت ۷۶ روز از آغاز جنگ اظهار کرد: در طول این مدت بیش از ۳۰ مورد شکست برای دشمن به وجود آمده است.

علم الهدی تصریح کرد: دشمن به هیچ وجه به پیروزی یا راه نجاتی از شرایطی که خود برای خویش ایجاد کرده دست نخواهد یافت و در وضعیت کنونی در تلاش است تا در نقاط مختلف جهان برای خروج از این ورطه کمک و حمایتی پیدا کند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: دشمن از این سو به آن سو در جهان حرکت میکند تا شاید بتواند کمکی برای نجات خود بیابد، اما هرجا که مراجعه میکند با پاسخ منفی مواجه میشود.

وی تأکید کرد: امروز در سطح جهان هیچ همراه و همکار مؤثری برای این اقدام پیدا نمی‌شود و حتی قدرت‌های بزرگ نیز حاضر نیستند برای نجات او از این وضعیت اقدامی، حتی در حد یک اقدام صلح‌آمیز، انجام دهند.

علم الهدی گفت: آنچه امروز بر دشمن واقع شده نتیجه عذاب الهی است؛ جایگاه ابرقدرتی او شکست خورده و از بین رفته و در نهایت حقارت و ذلت از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان در حرکت است.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن حتی به رقیب اقتصادی و نظامی خود پناه می‌برد تا شاید راهی برای نجات پیدا کند، اما در واقع هیچ راه نجاتی برای او وجود ندارد.

به گفته وی، این وضعیت نتیجه عنایت الهی و توجهات غیبی حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) است که دشمن را تا این اندازه دچار ضعف و شکست کرده است.

علم‌الهدی با اشاره به اولویت‌های دشمن در شرایط فعلی اظهار کرد: مسئله اصلی برای دشمن در این مرحله انرژی هسته‌ای ایران نیست، بلکه موضوع مهم برای او تنگه هرمز است.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن حتی حاضر است در صورت بازگشایی تنگه هرمز از موضوع انرژی هسته‌ای صرف‌نظر کرده و جنگ را پایان دهد، زیرا بحران اقتصادی ایجادشده در جهان ناشی از بسته شدن این گذرگاه راهبردی است.