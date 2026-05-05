به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای اداری در سال جدید که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تقدیر از مجموعه زحمات و فعالیتهای تیم استانداری به خصوص در یکماهه اول جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: الحمدالله نحوه مدیریت ارزشمند شما در این مدت اخیر به گونهای در زمینههای مختلف از جمله اقتصاد و فرهنگ بوده است که توانسته هر گونه تزلزل و هراسی را در دلهای مردم از بین ببرد. البته این همت و روحیه شما از احساسی که نسبت به کشور، نظام و اسلام داشتید، سرچشمه گرفته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مسأله جنگ در کشور ما نسبت به سایر کشورها متفاوت است، افزود: به طور معمول وقتی تهاجم خارجی به کشوری صورت میگیرد، نیروهای مسئول در دفاع باید بایستند و مقاومت کنند و مردم مشارکتی در آن ندارند اما در کشور ما اینگونه نیست، زیرا علت اصلی این تهاجم و جنگ اسلام، دین و شرایط دینی نظام ما است و صرفاً برای گرفتن خاک نیست لذا همه مردم در جریان دفاع از کشور مشارکت دارند. نمونه این دفاع و مشارکت مردمی را ما در جنگ تحمیلی هشت ساله و دوازده روزه قبلی نیز شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه دفاع مخصوص یک سازمان و عده خاصی نیست، بلکه وظیفه هر مسلمان است، ادامه داد: بنابراین هرکسی باید به نوبه خودش از این جریان دفاع کند تا بتواند وجدان و احساسات دینی خود را راضی کند، صرف نظر از مسئولیت اجتماعی و شهروندی که دارد. در این صورت است که میتواند خود را مدافع دین خدا و رسول الله حس کند.

علم الهدی ابراز کرد: مسئولیتی که شما عزیزان دارید قطعهای از این جنگ است، خواه ناخواه این جنگ تحمیلی خساراتی به همراه دارد و به دنبال آن تنشهایی نیز در اقتصاد پیش میآید که باید آنها را با هوشمندی کنترل و مدیریت کرد، به طور مثال حمله دشمن به دو کوره ذوب آهن نباید باعث شود که یک روزه قیمت آهن چندبرابر شود و تاثیر بر قیمت سایر اقلام نیز بگذارد، چون انبارها از قبل محصولات ذخیره شده داشتند و کمبودی ما نداریم؛ در نتیجه علاوه بر اینکه دستگاههای دولتی باید جلوی منبع این سواستفاده کردنها را بگیرد اما شما نیز در استان این موضوعات را به صورت جدی پیگیری کنید تا گرانیهای سرسامآور پیش نیاید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه اگر جریان تنظیم بازار به همت تیم استانداری و مسئولین محکم و جدیتر پیگیری شود، بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم حل خواهد شد، ادامه داد: لازم است که بخشی از این دفاع را ما در این زمینه انجام دهیم تا بتوانیم وجدان دینی خود را راضی نگه داریم.

وی اضافه کرد: الحمدالله در هیچ کجای دنیا مردمی مانند مردم ما بصیر و دارای تحلیل سیاسی ندارد، شما عزیزان نیز که نخبه این مردم هستید از بصیرت و آگاهی خوبی برخوردار هستید. خوشبختانه اصول سازمانی در نظام ما قطعی است که با همه مشکلات داخلی و خارجی نظام ما توانسته در این ۴۷ سال مستقر و مستقیم ثابت بماند. علت اصلی این اتفاق حضور مقام معظم رهبری در راس نظام بوده است.

علم الهدی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری در مورد تمام مسائل کشور برعهده رهبری است و نظر ایشان برای ما محترم و حجت است، زیرا ایشان حجت امام زمان(عج) هستند و هر تصمیمی را بر اساس فقاهت و اجتهاد خود میگیرند و تحت تاثیر دیگران یا فضای خاصی قرار نمیگیرند. اگر شورای امنیت ملی نیز تصمیمی بگیرد براساس تایید رهبری است. شاید برخی از مسائل و انعطافپذیریها به نظر ما مطلوب نباشد اما به نفع نظام و انقلاب باشد، همانند کسی که به سمت قله حرکت میکند و وقتی به صخره برخورد میکند، راهش را میچرخاند تا به قله برسد، لذا ما این موضوع را باید در نظرات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار دهیم. البته که تمام تصمیمات ایشان با مشورت شورای عالی دفاع، امنیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره انتخابات نوامبر آمریکا گفت: با توجه به اینکه دشمن در حال حاضر در شرایط اضطرار و استیصال قرار گرفته است ما نباید کوتاه بیاییم، این زمزمههای مذاکره در شرایط کنونی که ما دست برتر را داریم، اشتباه است، ما باید به طور قاطع در موضع خود بایستیم و مقاومت کنیم.