علم الهدی: انقلاب اسلامی باید محور همه تصمیمات کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی صبح چهارشنبه، در اختتامیه سومین دوره جشنواره «پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت» که همزمان با دومین سالگرد شهادت «شهدای خدمت» در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار شد، از حضور علما، برادران و خواهران شرکتکننده در این مراسم قدردانی و اظهار کرد: حضور ارزشمند شما در چنین مقاطعی، موجب تثبیت مبانی فکری جامعه و تقویت مسیر انقلاب اسلامی در شرایط حساس امروز کشور میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فضای فکری و سیاسی جامعه افزود: اگر با تأمل و دقت به شرایط امروز جامعه و کشور نگاه کنیم، درمییابیم که در عرصه سیاست و مدیریت کشور، دو نوع تفکر و نگاه وجود دارد. یک تفکر بر این اساس است که کشور باید بهگونهای اداره شود که مستقل از خارج، متکی بر توان داخلی و برخوردار از رفاه اقتصادی و معیشتی مناسب برای مردم باشد و در عین حال از تنشها، درگیریها و برخوردهای سیاسی فاصله بگیرد.
به گفته وی، بر اساس این نگاه، همه ظرفیتها و امکانات کشور ـ از استعدادهای انسانی گرفته تا ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی ـ باید در خدمت ایجاد رفاه، آسایش و آرامش برای مردم قرار گیرد تا جامعهای برخوردار از شرایط مطلوب اقتصادی و معیشتی شکل گیرد.
علمالهدی ادامه داد: در ابتدای نهضت، مبارزه ما با دستگاههای امنیتی رژیم پهلوی و مأموران آن بود، اما امروز مبارزه ما با استکبار جهانی، شبکههای رسانهای صهیونیستی و مجموعهای از قدرتهای سیاسی و رسانهای جهان است. بنابراین این مبارزه همچنان ادامه دارد و جزء ماهیت انقلاب اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به آغاز شکلگیری نهضت اسلامی بیان کرد: حرکت انقلاب از اعتراض علما به برخی اقدامات رژیم پهلوی آغاز شد؛ اقداماتی که با مبانی شرعی و دینی سازگار نبود. علما و مراجع نسبت به این مسائل اعتراض کردند و همین اعتراضها به تدریج به شکلگیری نهضت اسلامی انجامید.
وی افزود: این حرکت در ادامه به قیام ۱۵ خرداد و شکلگیری جریان گسترده مبارزه انجامید و شهدای فراوانی در این مسیر تقدیم شدند.
علم الهدی با مقایسه حجم انقلاب در آغاز و امروز تصریح کرد: اگر بخواهیم انقلاب امروز را با آغاز آن مقایسه کنیم، باید بگوییم حجم این انقلاب چندین برابر شده است. انقلابی که روزی در مدرسه فیضیه و در میان طلاب و علما ظهور داشت، امروز به حرکتی گسترده در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این انقلاب امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی اثر گذاشته و جریان مقاومت را در برابر استکبار جهانی شکل داده است. بنابراین پیشرفت انقلاب اسلامی یک پیشرفت بسیار بزرگ و حتی فراتر از تصور است.
وی خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پایان این حرکت نبود، بلکه نقطه عطفی در مسیر انقلاب به شمار میرفت. در این نقطه، انقلاب اسلامی با در اختیار گرفتن قدرت و تشکیل حکومت توانست مسیر گسترش و توسعه خود را ادامه دهد و پیام خود را فراتر از مرزهای کشور منتقل کند.
علم الهدی تأکید کرد: امروز انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان، حتی در برخی کشورهایی که در جریان مقاومت قرار ندارند، طرفداران و الهامگیرندگانی دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: در انتخاب رهبر انقلاب، مسئلهای که برای مجلس خبرگان اهمیت اساسی داشت، این بود که رهبری انتخاب شود که بتواند از انحراف انقلاب جلوگیری کند.
وی افزود: رهبر جامعه اسلامی باید علاوه بر فقاهت و عدالت، از توان مدیریتی و بصیرت لازم برخوردار باشد تا بتواند مسیر انقلاب را حفظ کند و مانع آن شود که انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شود یا به یک جریان صرفاً داخلی در مدیریت کشور محدود گردد.
علمالهدی تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک حرکت بزرگ تاریخی است و همه ظرفیتهای اجتماعی و مدیریتی کشور باید در خدمت استمرار، پیشرفت و گسترش این انقلاب قرار گیرد.ه به نگاه دوم در عرصه مدیریت جامعه تصریح کرد: در مقابل این تفکر، دیدگاه دیگری وجود دارد که برای آنچه در کشور اتفاق میافتد، محوریت انقلاب اسلامی را در نظر میگیرد. در این نگاه، اصل موضوع انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که از نقطهای آغاز شده، در مسیر حرکت خود تا امروز رشد کرده و همچنان در حال توسعه و حرکت به سمت اهداف نهایی خود است.
