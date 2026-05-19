به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی در دیدار با اعضای خانواده جهادگر هلالاحمر استان، ضمن تقدیر از تلاشهای مدیران و داوطلبان این مجموعه، بر نقش اثرگذار فعالیتهای خدماتی در تعالی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه وضعیت هلالاحمر خراسان رضوی امروز در نقطهای ثابت و مطلوب قرار دارد، افزود: در برخی سالها هلالاحمر دچار تزلزل مدیریتی و برنامهای بود، اما اکنون این نهاد به ثبات، رشد و کارآمدی قابل توجهی رسیده است؛ آن هم در شرایطی که کشور بهواسطه جنگ، تهاجم دشمن، کمبود امکانات و مشکلات معیشتی با بحرانهای متعدد مواجه است.
به گفته وی، در حالی که بسیاری از بخشها با کمبود تجهیزات و مشکلات مدیریتی روبهرو هستند، هلالاحمر نهتنها دچار توقف نشده بلکه مسیر توسعه را نیز طی کرده و هر روز شاهد ابتکارهای جدید خدماتی در این نهاد مقدس هستیم. این موفقیتها چیزی جز نتیجه اخلاص برادران و خواهران خدمتگزار در این مجموعه نیست؛ اخلاصی که مورد توجه خاص امام زمان(عج) و عنایت پروردگار قرار دارد.
علم الهدی به ابعاد شخصیتی انسان در مسیر زندگی اشاره کرد و گفت: انسان از آغاز جوانی در مسیر تفکر و انتخاب قرار میگیرد. ابتدا دغدغهاش انتخاب شغل، درآمد، تشکیل خانواده و تأمین زندگی است؛ اما پس از گذشت چند سال، درمییابد که تنها داشتن امکانات و رفاه، او را راضی نمیکند. انسان احساس میکند باید از جایگاه اجتماعی و حرمت قابلتوجهی برخوردار باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: با گذشت زمان، فرد باز هم احساس میکند چیزی کم دارد و به این میاندیشد که میزان اثرگذاری او در جامعه چقدر بوده است. آیا فقط زندگی شخصی خود را سامان داده یا برای جامعه نیز منشأ اثر بوده است؟ اگر انسان به جایی برسد که ببیند اثرگذاری اجتماعی ندارد، نسبت به خود احساس نارضایتی پیدا میکند و حتی میپرسد: اگر قرار نیست منشأ اثری باشم، پس چرا زندهام؟
وی افزود: روح انسان به گونهای است که تنها با خوردن، خوابیدن، کار کردن و تأمین زندگی خانوادگی راضی نمیشود. اثرگذاری در جامعه، آن هم در حوزه خدمات، نشاطی به انسان میدهد که همه کمبودهای اقتصادی و مشکلات زندگی برایش کمرنگ میشود. انسانی که خدمت میکند، احساس میکند تنها برای خود زندگی نکرده، بلکه زندگی دیگران نیز به برکت نقش او بهتر شده است.
علم الهدی خاطرنشان کرد: اگر این احساس اثرگذاری از آغاز در انسان باشد، زندگی او از ابتدا مسیر پرمحتوا و ارزشمندی پیدا میکند. اما اگر فرد تنها به کار روزمره و تکرار زندگی مشغول باشد، خستگی و فرسودگی روحی او را فرا میگیرد. بسیاری از خستگیهای انسان از همین فقدان اثرگذاری اجتماعی ناشی میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر معنابخش بودن خدمات هلالاحمر، گفت: شما در این نهاد مقدس از نعمتی برخوردارید که خداوند به هر کسی عطا نمیکند. احساس خدمت و اثرگذاری باعث میشود زندگی شما همیشه زنده و دارای ماهیت حقیقی باشد و هرگز از زندگی خسته نشوید؛ بلکه مشتاق باشید که حوزه خدمات و فعالیتهای خود را توسعه دهید.
وی افزود: نباید بهخاطر مقایسههای مادی، در کار خود تردید ایجاد کنید. ممکن است کسی بگوید اگر جای دیگری مشغول بودم، حقوق یا مزایای بیشتری داشتم؛ اما باید دید در مقابل این تفاوت چه چیزی را از دست میدهید. مهمترین سرمایه انسان عمر اوست؛ سرمایهای که اگر صرف خدمت نشود، بازگشتپذیر نیست.
علم الهدی گفت: کسی که زندگی را تنها در خوردن، خوابیدن و تأمین معاش خلاصه کند، زندگی او تفاوتی با یک حیوان ندارد و در پایان نیز اثری از خود برجای نمیگذارد. اما انسانی که از آغاز به اثرگذاری اجتماعی بیندیشد، لحظهبهلحظه قدرت و نقش او در جامعه توسعه مییابد و زندگیاش معنا پیدا میکند.
نظر شما