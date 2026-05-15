ترامپ با رویای شکست ایران به چین رفت؛ ایران معادلات جهان را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با تسلیت سالروز شهادت امام محمدتقی(ع) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برکات اهل‌بیت(ع)، تقویت روحیه توحیدباوری و اعتماد به خداوند در جامعه اسلامی است و انسان مؤمن نباید بیش از قدرت الهی به پول، قدرت و روابط دنیوی تکیه کند.



وی با اشاره به ولادت امام جواد(ع) به عنوان نشانه‌ای از حقانیت امامت اهل‌بیت(ع) افزود: دشمنان در تلاش بودند روایات پیامبر اسلام(ص) درباره ائمه اطهار(ع) را زیر سؤال ببرند، اما خداوند با ولادت امام جواد(ع) حقانیت سخن پیامبر(ص) و امامت اهل‌بیت(ع) را برای جامعه آشکار ساخت.



خطیب جمعه گلپایگان همچنین با اشاره به امامت امام جواد(ع) در سن ۹ سالگی تصریح کرد: این مسئله نشان‌دهنده جایگاه الهی، علم و کمالات معنوی اهل‌بیت(ع) است.



کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های شهید آیت‌الله رئیسی گفت: شهید رئیسی در برابر دشمن صریح، شفاف و بدون اعتماد به آمریکا بود و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نه به دشمن لبخند می‌زد و نه به لبخند دشمن اعتماد می‌کرد.



وی افزود: برخی مسئولان گذشته با دشمنان با نرمش رفتار می‌کردند اما در برابر مردم تندخو بودند، در حالی که قرآن کریم مؤمنان را «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» معرفی کرده است.

خطیب جمعه گلپایگان در ادامه با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به چین خاطرنشان کرد: آمریکا تصور می‌کرد ابتدا می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد و سپس با دست پر وارد تعاملات بین‌المللی شود، اما ایستادگی جمهوری اسلامی موجب ناکامی این محاسبات شد.



وی تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یک بازیگر اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و عزت کشور در سایه استقامت مردم، تبعیت از ولایت و اقتدار میدان و دیپلماسی رقم خورده است.