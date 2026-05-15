امام جمعه سنقر: مذاکره از موضع قدرت نشانه شکوه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقر با دعوت همگان به تقوای الهی، به تبیین فریبندگی دنیا از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و اظهار کرد: دنیای حرام، فریبنده و فانی است و تنها زاد و توشهای که در عبور از این مسیر به کار انسان میآید، خداترسی و تقواست؛ چرا که فخرفروشی و تکیه بر آرزوهای دنیوی، فرجامی جز هلاکت و خواری نخواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت ایمان به غیب و نصرتهای الهی افزود: امدادهای غیبی خداوند گاهی از مسیرهایی محقق میشود که در محاسبات عادی غیرممکن به نظر میرسد. همانگونه که در قرآن کریم شاهد تولد فرزند برای حضرت زکریا در پیری یا انتقال تخت ملکه سبا در چشم برهمزدنی هستیم، خداوند هرگاه اراده کند، اسباب دنیوی را تغییر میدهد تا قدرت خود را به رخ بکشد و بندگان مؤمنش را یاری کند.
ایران در اوج اقتدار و نفی مذاکره ذلیلانه
خطیب جمعه سنقر در ادامه به تحلیل مناسبات سیاسی و تقابل ایران با استکبار جهانی پرداخت و خاطرنشان کرد: تاریخ نشان میدهد که هر جنگی در نهایت به مذاکره ختم میشود، اما تفاوت بزرگ در این است که مذاکره از روی جبر و تسلیم باشد یا از موضع قدرت. برخلاف آلمان و ژاپن در جنگهای جهانی که با ذلت و در اتاقهای بسته تسلیمنامه امضا کردند، ایران اسلامی امروز بدون هیچ فشاری و با تکیه بر اقتدار خود، شروطش را بر میز مذاکره میگذارد.
وی با اشاره به تثبیت حکمرانی ایران بر تنگه هرمز و زیرساختهای ارتباطی منطقه، بیان داشت: امروز ایران به عنوان یک ابرقدرت جهانی شناخته میشود که نه تنها در حوزه نظامی، بلکه در مدیریت راهبردی منطقه نیز دست برتر را دارد. این شکوه و عظمت باعث شده تا کشورهایی که پیش از این به ما اهمیت نمیدادند، امروز برای برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی التماس کنند و این همان قله اقتداری است که شهدا ترسیم کردند.
خدمات زیرساختی شهید رئیسی و پاسداشت فرهنگ ایرانی
حجتالاسلام رضایی با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و سالروز شهادت آیتالله رئیسی، عملکرد دولت سیزدهم را با دوران مدیریت امیرکبیر مقایسه کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب حرکت شهید رئیسی را با امیرکبیر قیاس کردند؛ چرا که وی در طول سه سال، پایهگذاریهای بزرگی در زیرساختها انجام داد و با احیای کارخانههای تعطیل شده، مسیر نجات کشور از تحریمها را هموار کرد که ثمرات این مجاهدتها به تدریج برای مردم ملموستر خواهد شد.
وی همچنین با تبریک روز بزرگداشت فردوسی، به نقش این شاعر بزرگ در حفظ هویت ملی و تبیین اصالت حجاب در ایران باستان اشاره کرد و افزود: بر اساس اشعار شاهنامه، پوشش و حیا ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد. امام جمعه سنقر در پایان با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)، بر لزوم ترویج جهاد فرزندآوری و الگوگیری زوجهای جوان از زندگی ساده و الهی معصومین برای مقابله با بحران جمعیت تاکید کرد.
