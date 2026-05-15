به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی نورپور، امام جمعه شهر کمالشهر، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع)، آن حضرت را جوانترین امام شهید، معدن وفا، پرچمدار تقوا و ورع و نور هدایت توصیف کرد و با استناد به کلام امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا(ع) درباره فرزند بزرگوارشان فرمودند هرکس فرزندم امام جواد(ع) را دوست بدارد، در قیامت رفیعالدرجه گشته و درجاتش بالا رفته و گناهانش به حسنات مبدل میشود.
وی در ادامه با تبریک سالروز ازدواج نورین نیرین امیرمؤمنان(ع) و صدیقه کبری(س)، نسبت به روند افزایشی سن ازدواج در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: لازم است به امر ازدواج جوانان، ازدواج سهل، آسان و به موقع توجه ویژه شود. متأسفانه سن ازدواج جوانان بالا رفته و تجملات، تشریفات و هزینههای زائد مانع ازدواج جوانان عزیز شده که ضروری است در این باره چارهاندیشی شود.
امام جمعه کمالشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، از شهید آیتالله رئیسی به عنوان مرد اخلاص، مرد میدان و مرد خدمت یاد کرد و شهادت ایشان و همراهانشان را خسرانی بزرگ برای کشور دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، با لحنی قاطع تصریح کرد: اگر جنگی مجدداً رخ دهد، قطعاً ایران در کوتاهترین مدت، سختترین و کوبندهترین ضربات را بر دشمن وارد خواهد کرد و دشمن را مثل گذشته پشیمان خواهد کرد.
وحدت ملی راهبرد عبور از توطئههای دشمن
امام جمعه کمالشهر تمام تلاش دشمن را ایجاد تفرقه و اختلاف و راهاندازی تنش و آشفتگی داخلی عنوان کرد و با تأکید بر هوشیاری در برابر توطئههای شیطان اعظم، خاطرنشان کرد: باید در برابر توطئه و نقشههای دشمن مراقب بود؛ وظیفه ما حفظ و صیانت از وحدت ملی، حضور در خیابانها و روشنگری است.
حجتالاسلام نورپور همچنین از مسئولان خواست در کنار خدمت صادقانه به مردم، بازار را کنترل کرده و با محتکران بهشدت برخورد کنند و در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله بهزودی شاهد برگزاری جشن پیروزی بر دشمنان باشیم.
