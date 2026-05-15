میدری: مشکلات دارویی ناشی از شرایط کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد میدری، در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در تأمین دارو با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر، افزود: هرچند شرکت توفیق دارو از شرکت‌های مهم و اثرگذار در حوزه دارو است اما ظرفیت تولید و تأمین دارو در کشور تنها محدود به این مجموعه نیست و امکان تأمین نیازها از سایر شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: البته با برخی کمبودها و مشکلات در حوزه دارو مواجه هستیم اما این موضوع بیشتر ناشی از نوسانات و شرایط کلی کشور است و ارتباط مستقیم با آسیب وارد شده به یک مجموعه خاص ندارد.

میدری گفت: آسیبی که به شرکت توفیق دارو وارد شده، صنعت دارویی کشور را با مسئله جدی و خاصی مواجه نکرده و زنجیره تأمین دارو همچنان فعال است.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت جلسات متعددی را با مجموعه‌های مرتبط از جمله وزارت تعاون، برگزار کرده و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است و با این هماهنگی‌ها در حوزه تأمین دارو مشکلی نخواهیم داشت.